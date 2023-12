Santos negocia o empréstimo de Lucas Braga para o Japão e abre espaço para Aderlan na direita

O presidente Marcelo Teixeira e a comissão técnica do Santos continuam reduzindo a folha salarial para a chegada dos reforços para 2024. Nesta terça-feira, o clube oficializou que está negociando o empréstimo do ala-direito/ponta Lucas Braga para o Shimizu S-Pulse, do Japão, abrindo espaço para a chegada de Aderlan, do Red Bull Bragantino.

“O Santos FC negocia o empréstimo do atacante Lucas Braga, por um ano, com o Shimizu S-Pulse, do Japão, com o preço do valor de venda fixado”, oficializou o clube em suas redes sociais, anunciando a saída de mais um jogador fora dos planos.

Depois de atuar como ala pela direita no esquema com três zagueiros de Marcelo Fernandes, Lucas Braga sabia que não estava nos planos de Fábio Carille e o Santos vinha há algum tempo buscando uma nova casa para o atacante de origem.

Lucas Braga chegou a ser oferecido ao Corinthians, em uma troca que envolveria o goleiro Ivan. O Santos estava com medo de perder João Paulo e acabou abrindo negociações com o arquirrival para ter um novo camisa 1.

Com a ida para o Japão, começa a fechar o grupo enxuto que a direção e Carille desejam para 2024, ano no qual o time disputará somente o Campeonato Paulista e a Série B. Júnior Caiçara é outro lateral-direito que vai sair e Aderlan será o titular na direita, com Jorge chegando para a esquerda.