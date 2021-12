Santos não exerce direito de compra e devolve Danilo Boza ao Mirassol

O Santos avisou o Mirassol que não exercerá o direito de compra em relação ao zagueiro Danilo Boza, que chegou a ser titular na reta final do Campeonato Brasileiro sob o comando do técnico Fábio Carille, exceção feita para o último jogo, quando começou no banco de reservas.

Para permanecer com o defensor, o Santos teria que investir R$ 2 milhões. Em crise financeira e prevendo corte de gastos para a próxima temporada, o time da Baixada Santista optou por não fazer tal investimento.

“Foi um grande desafio jogar no Santos. Saio com a sensação de dever cumprido. Tive regularidade, foi uma temporada positiva. Lutamos contra o rebaixamento, mas conseguimos os resultados esperados para conquistar nossos objetivos. Agora é me dedicar ao máximo para os próximos desafios”, disse o jogador.

Danilo Boza disputou 22 jogos com a camisa alvinegra e não marcou gols. O defensor, neste primeiro momento, retorna ao Mirassol para a disputa do Campeonato Paulista.

Em contrapartida, o Santos encaminhou a contratação do zagueiro Eduardo Bauermann, um dos destaques do América Mineiro. Ele já tem um pré-contrato assinado com a equipe paulista.