Santos mira Neo Quimica Arena para jogar a semifinal do Campeonato Paulista

A semifinal do Campeonato Paulista entre Santos e Red Bull Bragantino pode não ser em Bragança Paulista, tampouco na Baixada Santista. O Santos, que tem o mando do jogo pelo melhor desempenho na primeira fase, quer levar a partida, prevista para 27 ou 28 de março, para a Neo Química Arena. A expectativa é aumentar o faturamento em um jogo decisivo. Nesta segunda-feira, funcionários do Santos estiveram no estádio na zona leste de São Paulo para uma visita técnica.

A possibilidade não é unanimidade no clube, mas tem inspiração em caso de sucesso deste ano: o jogo contra o São Bernardo, na fase inicial do Estadual, no MorumBis, estádio do São Paulo. A renda foi superior a todo Paulistão de 2022.

Os 50.132 pagantes garantiram R$ 2.026.735 aos cofres santistas. O acumulado pelo clube em toda a edição de 2022 foi cerca de R$ 2,5 milhões. No ano em que a equipe não disputa a Copa do Brasil, torneio que mais paga no País, e sofre perdas financeiras entre R$ 80 milhões e R$ 90 milhões devido ao rebaixamento à Série B do Campeonato Brasileiro, a renda extra é favorável para a gestão.

O cenário do teste no estádio são-paulino era positivo. Após o pior momento da história do clube, o Santos remodelou o elenco e comemorava a classificação antecipada para o mata-mata do Estadual. Agora, o momento também é de sintonia com a torcida, mas com o peso de decisão, o que torna mais necessário o apoio local. Quando o Santos enfrentou o Bragantino no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, o resultado foi negativo.

Após a classificação nos pênaltis contra a Portuguesa, o herói da disputa, o goleiro João Paulo, chegou a defender o jogo na Vila Belmiro, mas garantiu que joga onde o clube escolher.

“A gente é funcionário e tem de jogar onde a diretoria achar melhor. Claro, se eles pedirem nossa opinião, vamos pelo consenso e creio que a Vila Belmiro é nossa casa e muito importante para nós”, confessou.

A capacidade da Vila Belmiro é de 16 mil pessoas. No jogo das quartas, com público de 14 mil torcedores, o Santos faturou R$ 1 milhão. Essa partida foi especulada para ocorrer em São Paulo, mas problemas de calendário, logística e custos se sobrepuseram ao desejo. São Paulo e Palmeiras já tinham os mandos dos seus jogos, obrigando partidas em dois dias diferentes por critério da Polícia Militar.

Para jogar na capital, o Santos teria que mandar o jogo na sexta-feira (com menos dias de preparação) ou na quarta-feira da semana seguinte aos duelos de fim de semana (com desfalque dos venezuelanos Rincón e Otero pela Data Fifa). O faturamento teria que ser dividido igualmente com a Portuguesa, que sequer viajaria para o confronto, enquanto elenco e comissão santistas encarariam a subida até São Paulo. Ainda haveria um custo entre R$ 800 mil e R$ 1 milhão para aluguel e despesas operacionais da Neo Química Arena.

Na semifinal, contudo, além do faturamento, a transferência para a zona leste paulistana marca um alinhamento das gestões de Marcelo Teixeira, do Santos, com a do corintiano Augusto Melo. Os dois assumiram as presidências dos seus clubes neste ano. As equipes farão um jogo-treino na próxima sexta-feira, na Vila Belmiro.

A ideia é que o clube paulista mantenha o ritmo, já que não terá compromissos oficiais até a estreia do Campeonato Brasileiro. O Santos trata como uma preparação para a semifinal do Paulistão.

Desde 2023, a diretoria santista, ainda com Andrés Rueda, tinha o plano de mandar mais partidas do Santos em São Paulo. No início do ano passado, foi feito um acordo com a Portuguesa para o uso do Canindé. Apenas uma partida foi realizada no local (empate por 1 a 1 com a Ferroviária) e a ideia não avançou.

Depois de eleito, Marcelo Teixeira procurou a concessionária do Pacaembu para avaliar a possibilidades de jogos no principal palco do futebol paulista. Foi lá que o time foi campeão da Libertadores em 2011.

VILA BELMIRO TEM ‘CARA’ DO SANTOS, MAS MAIOR ENGAJAMENTO PODE RENDER MAIS FRUTOS

O que João Paulo disse sobre o estádio santista traduz um sentimento do torcedor. Estar na Vila Belmiro é estar em casa. A Soccer Hospitality administra o camarote Boteco Santista no estádio, registrou vendas esgotadas em quase todos os jogos de 2024. A capacidade é de 500 pessoas. “Espaços como esse nos estádios é um chamariz para o público”, avalia o CEO da empresa, Léo Rizzo.

Por outro lado, o engajamento maior em estádios da capital, aliado a bons resultados em campo, pode aumentar ainda mais os ganhos dos cofres do Santos. É o que avalia a co-fundadora da empresa de administração de sócios-torcedores Somos Young, Sara Carsalade.

“O aumento do público é capaz de trazer bons resultados financeiros, que também podem ser potencializados caso esse engajamento seja revertido no crescimento do número de sócios”, considera.

Na segunda-feira, a Federação Paulista de Futebol (FPF) realizou o congresso técnico das semifinais, mas aguardava os sorteios e os calendários da Libertadores e da Sul-Americana para organizar as datas dos jogos.

No lado da chave oposto a Santos e Bragantino, o Palmeiras recebe o Novorizontino, provavelmente no Allianz Parque. A final tem dois jogos, com o segundo na casa do time de melhor campanha. Entre os semifinalistas, a prioridade vai na seguinte ordem: Palmeiras, Santos, Red Bull Bragantino e Novorizontino.