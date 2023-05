Santos joga mal, tropeça em Bragança Paulista e acumula 2ª derrota seguida

Partida foi disputada na noite deste domingo, no Nabi Abi Chedid - Foto: Raul Baretta / Santos FC

O Santos colecionou mais um tropeço na temporada neste domingo. Com uma atuação apática, o time de Odair Hellmann perdeu para o Red Bull Bragantino por 2 a 0, no estádio Nabi Abi Chedid, pela oitava rodada do Brasileirão. Foi a segunda derrota seguida da equipe da Vila Belmiro, que perdeu no meio de semana, pela Copa Sul-Americana. Agora são quatro partidas sem vitória.

Diferente do Santos, o Bragantino começa a se firmar. O time do interior paulista já é o décimo colocado, com 13 pontos, exibindo uma série de cinco jogos de invencibilidade. Já a equipe de Odair ficou no 12º lugar, com 11.

O primeiro tempo do Santos foi para ser esquecido. O time teve apenas um pouco mais de oito minutos de bola nos pés, pouco para um clube que é lembrado por ser a casa de grandes craques do futebol nacional.

Com apenas 37% de posse, o Santos praticamente só se defendeu e assistiu o Bragantino atacar. A única chance saiu em um contra-ataque de Rodrigo Fernández, que acionou Ângelo, aos 9. O atacante avançou pelo meio e arriscou de fora da área, pela linha de fundo.

Sem fazer muita pressão, o Bragantino abriu o placar aos 30. Eduardo Sasha recebeu pela direita e cruzou para Vitinho. O atacante chutou no canto direito de João Paulo, que não conseguiu impedir o gol.

Mas João Paulo impediu o que poderia ser um placar ainda mais elástico. O goleiro fez ao menos duas grandes defesas, a principal aos 40 minutos. Lucas Evangelista acionou Helinho, que invadiu a área e tocou para Eric Ramires. Sozinho, o volante viu o goleiro protagonizar um milagre.

Não satisfeito com a apresentação do Santos no primeiro tempo, Odair voltou com duas mudanças para a segunda etapa. João Lucas e Camacho entraram nas vagas de Lucas Pires e Rodrigo Fernández. As mudanças, porém, não funcionaram como o técnico queria.

Apático, o Santos continuou sendo dominado pelo time da casa, que criou uma chance atrás da outra e deu muito trabalho para João Paulo, que fez defesas importantes em tentativas de Eric Ramires e Helinho. Aos 30, não teve jeito. Luan Patrick avançou pela esquerda e cruzou em direção ao gol. Juninho Capixaba deu um desvio sutil e surpreendeu o goleiro João Paulo.

Com a vitória já assegurada, o Bragantino tirou o pé do acelerador e baixou o ritmo, nem assim o Santos conseguiu ameaçar e praticamente não passou do meio de campo. O goleiro Cleiton foi um mero espectador.

Na próxima rodada, o Santos enfrentará o Internacional no sábado, às 21h, na Vila Belmiro, em Santos (SP). No domingo, às 16h, o Bragantino vai visitar o Fluminense, no Maracanã, no Rio de Janeiro.

O Santos, no entanto, terá antes um compromisso pela Copa do Brasil. Na quarta-feira, às 19h, o time alvinegro enfrenta o Bahia, na Arena Fonte Nova. No jogo de ida, ficaram no 0 a 0.

FICHA TÉCNICA:

RED BULL BRAGANTINO 2 X 0 SANTOS

RED BULL BRAGANTINO – Cleiton; Andres Hurtado, Realpe, Luan Patrick e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes (Jadsom Silva), Lucas Evangelista e Eric Ramires (Gustavinho); Helinho (Henry Mosquera), Eduardo Sasha e Vitinho (Sorriso, depois Thiago Borbas). Técnico: Pedro Caixinha.

SANTOS – João Paulo; Gabriel Inocêncio, Joaquim, Messias e Lucas Pires (João Lucas); Rodrigo Fernández (Camacho), Dodi e Lucas Lima; Ângelo (Wesley Patati), Deivid Washington (Bruno Mezenga) e Soteldo (Daniel Ruiz). Técnico: Odair Hellmann.

GOLS – Vitinho, aos 30 minutos do primeiro tempo. Juninho Capixaba, aos 30 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Helinho e Matheus Fernandes (Red Bull Bragantino); Deivid Washington (Santos).

ÁRBITRO – Anderson Daronco (RS).

RENDA – R$ 236.290,00

PÚBLICO – 5.988 pagantes.

LOCAL – Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).