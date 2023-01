Santos joga mal, mas consegue empate no fim contra o São Bernardo

Após sair atrás no marcador, time alvinegro teve dificuldades no ABC e conseguiu o 1 a 1 com gol contra

Após perder por 2 a 0 para o Guarani na quarta-feira, o Santos teve mais uma atuação ruim neste domingo, mas buscou um empate por 1 a 1 com o São Bernardo, graças a um gol contra nos minutos finais da partida disputada no estádio Primeiro de Maio, pela terceira rodada do Paulistão. Assim como na derrota do meio da semana, o time comandado por Odair Hellmann sofreu um gol logo no início do primeiro tempo e mostrou muitas limitações.

O empate encerra uma série de dois jogos fora de casa encarada pelo Santos, que chega aos quatro pontos dentro do Grupo A e se prepara para voltar a jogar na Vila Belmiro na quarta-feira, diante do Água Santa. O São Bernardo, por sua vez, está invicto, com cinco pontos no Grupo D, mesma pontuação do Palmeiras.

Torcedores do Peixe viram mais uma atuação ruim fora de casa – Foto: Roberto Sungi / Futura Press / Estadão Conteúdo

A atuação ruim na derrota para o Guarani levou Odair Hellmann a efetuar alguns ajustes que considerou necessários para corrigir as falhas observadas em Campinas. Promoveu a estreia do zagueiro Messias, contratado junto ao Ceará, no lugar de Eduardo Bauermann, e tirou Vinicius Zanocelo da contenção do meio de campo para colocar Rodrigo Fernández, finalmente liberado pelo departamento médico após um longo período dedicando-se a trabalhos de reequilíbrio muscular.

Além das duas mudanças planejadas ao longo da semana, Hellmann teve de fazer uma alteração que não estava prevista, pois Soteldo foi cortado após sentir uma sentiu uma leve entorse no tornozelo esquerdo. Ângelo, que começou no banco de reservas diante do Guarani, iniciou o jogo como titular e completou, aos 18 anos, 100 partidas pela equipe do litoral paulista.

Antes do apito inicial, o árbitro Salim Fende Chavez reuniu os capitães das duas equipes e avisou que o sistema do VAR não estava funcionando por causa de um problema de conexão à internet. Assim, a bola rolou com o risco de polêmica caso houvesse algum lance que exigisse uma análise mais minuciosa.

O começo do jogo em São Bernardo do Campo foi tão ruim para o Santos quanto em Campinas no meio da semana. Os ajustes realizados pelo treinador santista não surtiram efeito e, novamente, o time levou um gol precoce, dessa vez aos oito minutos, depois de Chrysthian Barletta girar para cima de Maicon dentro da área e chutar no canto esquerdo de João Paulo, que só olhou a bola passar.

Com um meio de campo formado por Fernández, Dodi e Sandry, volantes de origem, o Santos não tinha recursos para fazer a ligação com o ataque. Insatisfeito, Hellmann colocou o atacante Lucas Braga no lugar de Fernández antes do intervalo, aos 38. As limitações se estendiam à defesa, completamente perdida diante da atuação do jovem Chrystian. Léo Jabá também deu trabalho para os santistas, pois exigiu boa defesa de João Paulo no início e teve outra finalização perigosa perto do fim do primeiro tempo.

Quando o Santos voltou ao gramado para o segundo tempo, a torcida cantava impaciente: “Não é mole não, tem que honrar a camisa do Peixão”. Os primeiros minutos foram de mais irritação, já que o São Bernardo continuou melhor e Chrystian quase ampliou, em mais um lance em que se livrou de Maicon e bateu para o gol. Dessa vez, contudo, acertou a trave. João Carlos mandou para a rede no rebote, mas estava impedido. No momento em que o impedimento foi marcado, o VAR já estava funcionando.

A partir da segunda metade da etapa final, o Santos finalmente começou a ter mais presença no ataque e teve boa oportunidade em cabeceio de Messias defendido por Alex Alves. Pouco depois, Carabajal, que entrou na volta do intervalo e finalmente fez o time ter um meia de origem em campo, chegou marcar um gol após desvio de cabeça de Marcos Leonardo, mas a arbitragem marcou impedimento. O VAR revisou o lance milimétrico e validou a decisão de campo. A saída encontrada para empatar foi apostar na bola parada, contando com o acaso, e foi assim que o gol de empate saiu, aos 45 minutos, após Marcos Leonardo desviar de cabeça e Matheus Salustiano desviar para dentro do próprio gol.

FICHA TÉCNICA

SÃO BERNARDO 1 X 1 SANTOS

SÃO BERNARDO – Alex Alves; Hélder, Matheus Salustiano, Rafael Vaz; Jeferson (Alex Reinaldo), Rodrigo Souza, Vitinho Mesquita e Arthur Henrique; Chrystian Barletta (Felipe Marques), Léo Jabá e João Carlos (Jhony Douglas). Técnico: Márcio Zanardi.

SANTOS – João Paulo; João Lucas (Nathan), Maicon, Messias (Eduardo Bauermann) e Lucas Pires; Rodrigo Fernández (Lucas Braga), Dodi e Sandry; Ângelo (Lucas Barbosa), Marcos Leonardo e Mendoza (Carbajal). Técnico: Odair Hellmann.

GOLS – Crhystian Barletta, aos oito minutos do primeiro tempo. Matheus Salustiano, contra, aos 45 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Salim Fende Chavez.

CARTÕES AMARELOS – Alex Alves, Rodrigo Souza, Matheus Salustiano e Vitinho Mesquita (São Bernardo; Rodrigo Fernández, Maicon e Lucas Pires (Santos).

RENDA E PÚBLICO – Não disponíveis.

LOCAL – Estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo de Campo.