Esporte Santos inaugura ‘Sala do Trono’ de Pelé com a presença de Edinho e ídolos do clube

O Santos inaugurou nesta sexta-feira mais uma homenagem para Pelé, que morreu em dezembro de 2022 vítima de um câncer no cólon. A “Sala do Trono” do Rei do futebol compõe o Memorial das Conquistas da equipe da Baixada.

Quem esteve presente no evento de lançamento foi o ex-goleiro Edinho, filho de Pelé. Também acompanharam a inauguração ídolos do Santos que foram companheiros do Rei em campo: Pepe, Lima, Mengálvio, Manoel Maria e Abel Verônico.

O trono foi cedido pela Federação Paulista de Futebol para o Santos. O objeto foi utilizado pela entidade em uma homenagem a Pelé no início do Campeonato Paulista, em duelo entre o time alvinegro e o Mirassol.

“Todos conhecem a Vila Belmiro como o Reino do Futebol, portanto, se há um reino, é necessário também um trono. Agora o Estádio Urbano Caldeira está completo. É um momento de muita emoção e alegria”, afirmou o vice-presidente do Santos, José Carlos de Oliveira.

Para visitar o museu onde está a sala do trono, o torcedor terá de desembolsar de R$ 25 a R$ 50, dependendo da escolha pelo passeio simples ou com um tour na Vila Belmiro. Se quiser tirar uma foto sentado no trono, o fã terá de arcar com mais R$ 15 para ser clicado por um fotógrafo profissional.