Santos fecha patrocínio de empresa farmacêutica na omoplata da camisa por um ano

O Santos garantiu mais um reforço de caixa ao fechar patrocínio com a empresa farmacêutica Hebron, que estampará sua marca na omoplata (próximo dos ombros) da camisa a partir desta quinta-feira, no duelo com o Coritiba. A parceria vai durar por um ano, mas os valores não foram divulgados.

O Santos já embolsará R$ 55 milhões com a Binance, patrocinadora principal do uniforme, em acordo de três anos, e no começo da semana também fechou com a TNT Energy Drink como bebida oficial do clube.

“É com muito orgulho que anunciamos a Hebron, uma gigante do setor farmacêutico no Brasil. Temos certeza de que essa união será vitoriosa com duas marcas conhecidas mundialmente. Uma parceria para mostrar que futebol e saúde caminham juntos na vida do torcedor”, afirmou o presidente do Santos FC, Andres Rueda.

A parceria faz parte da estratégia da empresa de ampliar o entendimento da marca Hebron e é válida por um ano. Na visão de Josimar Henrique Júnior, CEO e Presidente da Hebron, o contrato com o Santos representa um momento sem precedentes, além de ser estratégico para a empresa.

“O Santos é querido por todos, com uma torcida vibrante e presente, e que tem valores e missões muito parecidos com as da Hebron. Uma equipe que possui bela história de títulos, como o tricampeonato da Libertadores da América e o bicampeonato Mundial. Que forma e revela, no cenário nacional e internacional, jogadores de alto desempenho. Conhecemos a importância do futebol santista para o mundo. Afinal, o time já parou até uma guerra”, declarou Josimar.

A Hebron assume um espaço que estava vago desde 31 de dezembro, quando se encerrou o contrato com a empresa de apostas Dafabet.