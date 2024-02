Santos faz último treino antes de pegar o Mirassol diante de multidão em São José do Rio Preto

Campeão brasileiro de 2004 em São José do Rio Preto, o Santos voltou à cidade para enfrentar o Mirassol, neste domingo. Na última atividade da cidade, o time foi acompanhado por uma multidão, que lotou o Monte Líbano para prestigiar a equipe de Fábio Carille.

“Esse é o legado de 2004. A gente queria fazer um treino para preparar a equipe para o jogo e você vê o reconhecimento. Esse orgulho, aos poucos, vai voltando. Há muito tempo isso estava adormecido e o gigante está de novo acordando”, disse o ex-lateral Leo, coordenador de futebol santista.

Com bastante gente vendo a atividade, Carille optou por apenas trabalhar situações de jogo em confrontos de ataque contra defesa. O técnico desistiu de fazer trabalhos que descem armas para o rival Mirassol. Mas já tinha tudo trabalhado e definido desde sexta-feira.

Um dos mais ovacionados no treino, o goleiro João Paulo celebrou o carinho. “Sempre importante a gente receber o carinho da torcida, para a gente manter essa sequência que vem tendo de vitórias. Queremos fazer mais um grande jogo, conquistar mais três pontos para seguir cada vez mais evoluindo em busca dos nossos objetivos”, disse o goleiro João Paulo.

O goleiro ainda brincou que a equipe não quer nem saber de carnaval, com jogos importantes neste domingo, diante do Mirassol, e com o São Paulo, quarta-feira, no Morumbi. “Nosso carnaval é na arena. Dois jogos muito importantes fora de casa e esperamos fazer o melhor.”