Santos faz treino descontraído e meia Otero acerta ‘golpe de Popó’ no volante Rincón

Em clima de descontração, o time do Santos treinou, nesta quinta-feira, no CT Rei Pelé, ainda com a expectativa de conseguir terminar com a melhor campanha da primeira fase do Campeonato Paulista. O trabalho, feito sob orientação do técnico Fábio Carille, teve um momento inusitado, no qual o venezuelano Otero acertou uma bolada no nariz do compatriota Tomás Rincón.

Bem-humorado, Rincón disse que iria tomar satisfações do companheiro no vestiário, após o treino. “Foi o Otero. Deixa ele tranquilo. Vou pegar ele depois”, disse Rincón, em tom de brincadeira, para o site do clube. “Eu avisei. Vou bater e quebrar o nariz dele. Eu não tô nem aí que ele está bravo. Vou fazer que nem o Popó”, devolveu Otero, ainda no gramado do CT, referindo-se ao ex-campeão mundial de boxe.

No vestiário, após o treino, Otero se dirigiu até o colega e pediu desculpas, que foram aceitas por Rincón, que estava na maca, recebendo massagens nas pernas.

No treino, Carille pôde contar com o volante João Schmidt, preservado dos trabalhos na quarta-feira. O treinador concentrou suas atenções na parte tática e nos lances oriundos de bolas paradas, visando o jogo de domingo, às 18 horas, contra o Red Bull Bragantino, fora de casa, pela 11ª rodada.

Líder do Grupo A, com 22 pontos, o Santos briga com o Palmeiras, primeiro colocado na Chave B, com 24, pela melhor campanha do Paulistão, que garantirá a vantagem de decidir as próximas fases em casa.