Santos falha na defesa, mas arranca empate com o Grêmio fora de casa

Peixe teve boa produção ofensiva, principalmente no final do 2º tempo, mas não conseguiu trazer os três pontos

Se tivesse um pouco mais de atenção em seu sistema defensivo, o Santos poderia muito bem ter saído de Porto Alegre, nesta quinta-feira, com uma vitória sobre o Grêmio. O time teve boa produção ofensiva, principalmente na parte final da partida, mas não conseguiu trazer os três pontos – o empate por 2 a 2 acabou sendo um resultado justo.

O jogo nem bem havia começado e o Santos já estava perdendo. Aos três minutos, Diego Souza fez o pivô na entrada da área e abriu para Rafinha, que cruzou na segunda trave. Victor Bobsin ajeitou de cabeça para trás e Diego Souza, de voleio, estufou a rede santista: 1 a 0 para o Grêmio.

Atacante Marinho fez o gol de empate do Santos contra o Grêmio, nesta quinta – Foto: Ivan Storti / Santos FC

O Grêmio dominou o cenário até os 20 do primeiro tempo, quando o Santos perdeu Alison, contundido, e Camacho entrou em seu lugar. O jogador deu maior dinamismo ao time de Fernando Diniz.

O Santos conseguiu empatar aos 28. Camacho recebeu na entrada da área e achou Marcos Guilherme entre os zagueiros. O atacante dominou no peito e saiu na frente de Gabriel Chapecó. Ele tocou na saída do goleiro para empatar o jogo.

A partida estava equilibrada quando o Grêmio chegou ao segundo gol. Luiz Felipe errou na saída de bola, daquelas bem ao estilo do técnico Fernando Diniz. Diego Souza aproveitou sobra pela esquerda, avançou e ajeitou na medida para Matheus Henrique desempatar o jogo. O lance foi analisado pelo VAR, que confirmou o lance.

O segundo tempo começou e mais uma vez o Santos bobeou logo no início. Antes do primeiro minuto, Diego Souza colocou a bola na medida para Ferreira partir do meio-campo até a área. Ele tentou tocar na saída de João Paulo, mas o goleiro do Santos conseguiu impedir o gol ao desviar a bola com o pé.

Depois disso, o jogo ficou truncado. Fernando Diniz tentou mudar o ritmo de jogo do Santos e mandou a campo Lucas Braga e Carlos Sánchez. O time trocava passes e mantinha a posse de bola, mas efetivamente pouco produzia no ataque.

O Grêmio tentava usar a velocidade do contra-ataque para definir a partida. Mas quem quase chegou ao gol foi Marinho. Aos 31, Kaio Jorge se movimentou para receber a bola na esquerda da área e ajeitou ótima bola para Marinho, que bateu para o gol de primeira, mas como estava desequilibrado, a bola saiu torta pela linha de fundo.

Se não conseguiu o gol aos 31, Marinho deu o empate ao Santos aos 33. O atacante recebeu na intermediária, livre de marcação, e caminhou com a bola. Com espaço, ele ajeitou o corpo e chutou forte. A bola fez uma linda curva, sem chances para Chapecó – 2 a 2.

No lance seguinte, quase o Grêmio marca o terceiro. Rafinha cruzou boa bola na segunda trave e Ferreira chegou e mandou de peixinho, para boa defesa de João Paulo.

Depois, até o fim, o Grêmio apertou o Santos e teve boas chances do Thiago Santos, que furou uma cabeçada após ótimo cruzamento de Rafinha, e de Diogo Barbosa, que errou um cruzamento simples. No fim, o empate por 2 a 2 foi justo. Com o resultado, o Santos chegou aos 8 pontos, na 10.ª posição. Já o Grêmio anotou apenas o seu primeiro ponto e ocupa a lanterna do Brasileirão.

FICHA TÉCNICA:

GRÊMIO 2 x 2 SANTOS

GRÊMIO – Gabriel Chapecó; Rafinha, Pedro Geromel, Kannemann e Diogo Barbosa; Victor Bobsin, Thiago Santos e Matheus Henrique (Jean Pyerre); Léo Pereira (Douglas Costa), Diego Souza (Ricardinho) e Ferreira. Técnico: Tiago Nunes.

SANTOS – João Paulo; Pará (Madson), Luiz Felipe, Luan Peres e Felipe Jonatan (Lucas Braga); Alison (Camacho), Jean Mota e Gabriel Pirani (Carlos Sánchez); Marinho, Kaio Jorge e Marcos Guilherme. Técnico: Fernando Diniz.

GOLS – Diego Souza, aos 3, Marcos Guilherme, aos 28, e Matheus Henrique, aos 41 minutos do primeiro tempo. Marinho, aos 33 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Diego Souza, Camacho, Jean Mota, Ferreira.

ÁRBITRO – Caio Max Augusto Vieira (RN).

RENDA E PÚBLICO – Jogo sem torcida.

LOCAL – Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS).