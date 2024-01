Santos estende patrocínio com marca de alimentos por mais dois anos

A direção do Santos anunciou nesta quarta-feira a renovação do contrato de patrocínio com a empresa Kicaldo por mais dois anos. A parceria entre o clube paulista e a marca de alimentos teve início em setembro de 2019 e agora se estenderá até 2025.

A empresa vai exibir sua marca nos “backdrops” de entrevistas, em estruturas dentro do CT Rei Pelé, além de fazer aparições nas redes sociais do clube e ativações em dias de partidas oficiais.

“A renovação de contrato de patrocínio com a Kicaldo, por dois anos, é mais uma demonstração de confiança em nosso projeto de reconstrução do Santos. E mais: representa também um reconhecimento do valor da Marca Santos. Nós vamos corresponder à expectativa da Kicaldo. Com certeza, o resultado será positivo com a manutenção dessa parceria”, disse o presidente do Santos, Marcelo Teixeira.

A renovação é encarada como vitória pela direção santista diante da menor exposição que o clube terá neste ano, em razão da disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Além disso, o time não conseguiu vaga na Copa do Brasil e nem nas competições continentais, como Copa Libertadores e Copa sul-americana.

No total, o Santos conta com sete patrocinadores, a começar pela Blazer, patrocinador master do time. O clube também tem o apoio da Binance, Tek Bond, Brahma, BMW, Canção Alimentos, Kicaldo e Umbro.