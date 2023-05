Esporte Santos esbarra em queda de intensidade e se preocupa com força física do Palmeiras

O empate sem gols com o Bahia, na Vila Belmiro, pela rodada de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, despertou a preocupação de Odair Hellmann, especialmente em relação à parte física do Santos. Com um clássico com o Palmeiras pela frente, no domingo, o treinador e sua comissão buscam fazer com que o time não perca intensidade como perdeu ao longo da partida diante do time baiano.

“O elenco está mentalmente preparado, a preocupação é fisicamente. No segundo tempo (contra o Bahia), pela proposta do adversário de jogar no contra-ataque, tentamos criar o tempo todo, e tem o perde e pressiona forte para não tomar contragolpe. O que mais preocupa é a parte física para manter a intensidade e a força. Vamos estar preparados em termos de motivação para conseguirmos a vitória desta vez”, comentou o treinador.

Como o rival paulistano é um time muito intenso e de força física, Odair espera que seus jogadores tenham condições de responder à altura. “É um jogo grande, o Palmeiras é muito forte, mas já temos enfrentado jogos fortes. O time do Palmeiras é muito forte fisicamente, temos que estar preparados para isso. Precisamos de estratégia, organização, acreditar na nossa qualidade”, afirmou o treinador santista.

A missão do Santos no clássico será encerrar um longo tabu sem vitórias sobre os palmeirenses. O último encontro que terminou com triunfo santista foi em outubro de 2019, pelo Brasileirão. Na ocasião, o time do litoral venceu por 2 a 0, com gols marcados por Marinho e Gustavo Henrique. Depois disso, foram nove vitórias dos palmeirenses e dois empates.