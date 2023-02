Santos enfrenta o Ceilândia e Grêmio encara Campinense na Copa do Brasil

O chaveamento das duas fases iniciais da Copa do Brasil foi definido nesta quarta-feira, na sede da CBF, no Rio. O sorteio definiu que o adversário do Santos na primeira fase será o Ceilândia, e o time que vencer o duelo enfrentará o vencedor do embate entre Iguatu-CE e América de Natal. A data ainda não foi definida, mas a CBF estabeleceu o período de 22 de fevereiro a 1º de março para a realização das partidas, que serão disputadas em jogo único.

O sorteio também definiu o caminho de outros times da primeira divisão nacional. É o caso do Grêmio, que enfrentará o Campinense-PI e, se avançar, cruzará o caminho de Resende ou Ferroviário. O Botafogo enfrenta o Sergipe e está na mesma chave de Athletic-MG e Brasiliense-DF. Já o Vasco terá o Trem-AP como adversário na primeira fase, com Tuntum-MA e ABC-RN no horizonte em caso de classificação para a segunda.

Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Flamengo, Fluminense, Atlético-MG, Cruzeiro, Internacional, Fortaleza, Sport, Athletico-PR e Paysandu entram apenas nas oitavas de final. Por isso, um novo sorteio será realizado para definir os confrontos.

Nesta quarta, os 80 times participantes da primeira fase foram divididos em oito potes nomeados de A a H, de acordo com a colocação no ranking da CBF. Por força do regulamento, na primeira etapa, as equipes pior ranqueadas são mandantes da partida única. Em caso de empate, o visitante avança.

Os possíveis mandantes da segunda fase também foram definidos pelo sorteio, conforme a distribuição dos duelos em grupos numerados 1 a 40. Determinados número de grupos davam o direito de jogar a segunda fase em casa para o vencedor do duelo dentro desta chave. O Grêmio, o Vasco, o Botafogo e o Santos caíram em grupos que dão esse direito.

Além de assegurar uma vaga na Libertadores, o grande campeão da Copa do Brasil irá receber R$ 70 milhões, R$ 10 milhões a mais do que no último ano. Caso dispute todas as fases do torneio, a equipe que erguer a taça pode receber até R$ 91,8 milhões.

CONFIRA O CHAVEAMENTO DA PRIMEIRA FASE DA COPA DO BRASIL:

CHAVE 1

Campinense-PI x Grêmio (vencedor mandante na segunda fase)

Resende-RJ x Ferroviário-CE

CHAVE 2

Fluminense-PI x Ponte Preta

Cordino-MA x Brasil de Pelotas (vencedor mandante na segunda fase)

CHAVE 3

Caldense-MG x Ceará

Princesa dos Solimões-AM x Ituano (vencedor mandante na segunda fase)

CHAVE 4

União-MT x CRB-AL (vencedor mandante na segunda fase)

Operário-MS x Operário-PR

CHAVE 5

Sergipe x Botafogo (vencedor mandante na segunda fase)

Athletic-MG x Brasiliense-DF

CHAVE 6

São Luiz-RS x Juventude-RS

Vitória-ES x Remo-PA (vencedor mandante na segunda fase)

CHAVE 7

ASA-AL x Goiás-GO

Águia de Marabá x Botafogo-PB (vencedor mandante na segunda fase)

CHAVE 8

Tuna Luso-PA x CSA-AL (vencedor mandante na segunda fase)

Marília-SP x Brusque-SC

CHAVE 9

Tocantinópolis-TO x América-MG (vencedor mandante na segunda fase)

Democrata-MG x Santa Cruz-PE

CHAVE 10

Marcílio Dias-SC x Chapecoense-SC

Maringá-PR x Sampaio Corrêa-MA (vencedor mandante na segunda fase)

CHAVE 11

Jacuipense-BA x Bahia

Camboriú-SC x Manaus-AM (vencedor mandante na segunda fase)

CHAVE 12

Humaitá-AC x Coritiba (vencedor mandante na segunda fase)

Real Ariquemes-RO x Criciúma-SC

CHAVE 13

Atlético-BA x Atlético-GO (vencedor mandante na segunda fase)

Falcon-SE x Volta Redonda-RJ

CHAVE 14

Real Noroeste-ES x Vila Nova-GO

São Bernardo-SP x Náutico-PE (vencedor mandante na segunda fase)

CHAVE 15

Bahia de Feira-BA x Red Bull Bragantino

São Francisco-PA x Ypiranga-RS (vencedor mandante na segunda fase)

CHAVE 16

Trem-AP x Vasco (vencedor mandante na segunda fase)

Tuntum-MA x ABC-RN

CHAVE 17

Ceilândia-DF x Santos (vencedor mandante na segunda fase)

Iguatu-CE x América-RN

CHAVE 18

Retrô-PE x Avaí-SC

Caucaia-CE x Tombense-MG (vencedor mandante na segunda fase)

CHAVE 19

São Raimundo-PA x Cuiabá-MT

Parnahyba-PI x Botafogo-SP (vencedor mandante na segunda fase)

CHAVE 20

Nova Iguaçu-RJ x Vitória-BA (vencedor mandante na segunda fase)

Nova Mutum-MT x Londrina-PR