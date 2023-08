Santos encaminha acerto com o técnico Diego Aguirre até o fim da temporada

O Santos está muito próximo de oficializar o seu novo treinador. Horas depois de oficializar a saída de Paulo Turra, o time paulista alinhou um acerto com o uruguaio Diego Aguirre para ser o treinador da equipe até dezembro de 2023. De acordo com apuração do Estadão, está tudo certo entre o clube e o técnico e falta apenas a assinatura do contrato.

Diego Aguirre começou a temporada de 2023 no comando do Olimpia, do Paraguai. Apesar de uma excelente participação na Copa Libertadores, se classificando para as oitavas de final como líder de seu grupo, a equipe não conseguiu corresponder no campeonato nacional e o treinador uruguaio foi demitido no último mês.

Aguirre chega para ser o terceiro treinador do Santos no ano. Depois de começar a temporada com Odair Hellmann, o time paulista teve um período de apenas sete partidas com Paulo Turra e agora escolhe o uruguaio como técnico. Vivo apenas no Brasileirão, o time da Vila Belmiro passa por um de seus piores momentos no ano.

Com uma vitória em 12 jogos, o time terminará o domingo na 17ª colocação do campeonato nacional, dentro da zona de rebaixamento. Com 18 pontos em 18 rodadas, o Santos luta para não ser rebaixado pela primeira vez de sua história. A equipe volta a jogar no próximo domingo, contra o Fortaleza, fora de casa, e o jogo pode ser a estreia de Aguirre no comando do time.