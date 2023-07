Santos empresta Ivonei, afastado por Paulo Turra, ao Botafogo-SP

O Santos anunciou nesta quarta-feira que o meia Ivonei foi emprestado ao Botafogo-SP até o fim desta temporada. De acordo com o clube, o objetivo é dar ritmo ao jovem de 21 anos ao longo da disputa da Série B do Campeonato Brasileiro, na qual o time de Ribeirão Preto ocupa a 10ª. colocação, com 24 pontos.

O jogador foi afastado por Paulo Turra no dia 4 de julho, durante a segunda semana de trabalho do treinador no clube do litoral paulista. Na ocasião, Ed Carlos e Daniel Ruiz também foram afastados. Antes disso, Turra já havia dispensado os serviços de Lucas Pires e Nathan, após a dupla ser flagrada em uma festa horas antes de um treinamento.

Ivonei está no clube desde 2011 e sempre foi tratado como uma grande promessa da poderosa base santista. Teve sua primeira experiência entre os profissionais em 2020, quando tinha 18 anos. Alternou entre a base e o elenco principal até subir definitivamente após ser destaque na Copa São Paulo de Futebol júnior deste ano. Tem 39 partidas e um gol.

O Santos vive um processo de reformulação sob o comando de Paulo Turra. Além das dispensas, a diretoria está trabalhando para reforçar o elenco. A primeira contratação foi o lateral-esquerdo Dodô, que estava no Atlético-MG e foi anunciado na segunda-feira para iniciar sua segunda passagem pelo clube alvinegro – a primeira foi em 2019.