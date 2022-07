Santos empata sem gols com o Fortaleza na estreia do técnico Lisca

Com o resultado, o Santos terminou o dia na nona posição, com 26 pontos, quatro atrás da zona de classificação para a Libertadores

Na estreia do técnico Lisca, o Santos segurou um empate sem gols diante do Fortaleza na noite deste domingo, na Arena Castelão, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Um dos destaques do duelo foi o goleiro João Paulo, com excelentes defesas para manter a igualdade no placar.

Com o resultado, o Santos terminou o dia na nona posição, com 26 pontos, quatro atrás da zona de classificação para a Copa Libertadores. O Fortaleza, por outro lado, voltou para a lanterna, com 15. O primeiro fora da zona de rebaixamento é o Cuiabá, com 20.

O jogo foi ofuscado pela estreia do técnico Lista. Apelidado de “doido”, o treinador não fez loucuras e manteve uma escalação que vinha sendo utilizada pelo auxiliar Marcelo Fernandes. Em campo, a partida foi equilibrada, com ambos os times buscando o ataque, mas os holofotes estavam no novo comandante santista.

Lista gesticulou muito, reclamou, olhou para os torcedores em tom de desabafo, mas não conseguiu fazer com que sua equipe chegasse ao gol. O treinador tentou rodar a equipe, mas o 0 a 0 foi insistente no Castelão.

O que deu para notar é que Marcos Leonardo terá cadeira cativa com o treinador. O atacante teve muita liberdade, mas o Santos chegou com perigo no primeiro tempo através de sua linha defensiva. Eduardo Bauermann e Felipe Jonatan criaram boas oportunidades.

O Fortaleza também tentou na base da velocidade de sua linha ofensiva, mas João Paulo garantiu o 0 a 0. O goleiro se esticou para fazer um milagre no arremate de Sílvio Romero. Com isso, o primeiro tempo ficou sem gols no Castelão.

Na etapa complementar, Marcos Leonardo enfim conseguiu criar e enfrentou um duelo individual com o goleiro Marcelo Boeck, que levou a melhor. Quando conseguiu passar pelo goleiro, tentou por cobertura, mas Titi salvou o Fortaleza.

O Santos cansou com o passar do tempo e viu o Fortaleza pressionar. Coube, então, a João Paulo a missão de garantir um ponto importante para o time paulista. O goleiro fez grandes defesas, em tentativas de Depietri e Thiago Galhardo, para segurar o empate.

O Santos volta a campo na segunda-feira, dia 1º de agosto, diante do Fluminense, na Vila Belmiro. No dia anterior, às 18h, o Fortaleza visita o Cuiabá na Arena Pantanal, em Cuiabá (MT).

FICHA TÉCNICA:

FORTALEZA 0 X 0 SANTOS

FORTALEZA – Marcelo Boeck; Brítez, Marcelo Benevenuto e Titi; Lucas Crispim (Robson), Ronald, Matheus Jussa (Lucas Sasha) e Juninho Capixaba; Moisés (Depietri), Romarinho (Fabrício) e Silvio Romero (Thiago Galhardo). Técnico: Juan Vojvoda.

SANTOS – João Paulo; Madson, Eduardo Bauermann, Alex e Felipe Jonatan; Camacho, Rodrigo Fernández (Vinícius Baliero) e Bruno Oliveira (Lucas Barbosa); Lucas Braga, Marcos Leonardo (Bryan Angulo) e Léo Baptistão (Ângelo). Técnico: Lisca.

CARTÕES AMARELOS – Juninho Capixaba, Lucas Crispim, Marcelo Benevenuto e Thiago Galhardo (Fortaleza); Ângelo, Eduardo Bauermann, Marcos Leonardo e Rodrigo Fernández (Santos).

ÁRBITRO – Wilton Pereira Sampaio (GO).

RENDA – R$ 253.878,00.

PÚBLICO – 19.902 pagantes.

LOCAL – Arena Castelão, em Fortaleza (CE).