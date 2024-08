Santos empata com Sport na Vila e desperdiça chance de ampliar vantagem na ponta da Série B

O Santos desperdiçou a chance de aumentar a sua vantagem na liderança da Série B do Campeonato Brasileiro ao ceder o empate para o Sport por 1 a 1, nesta sexta-feira, na Vila Belmiro. Após sair na frente com um gol de Guilherme e ainda carimbar o travessão do rival no segundo tempo, a equipe paulista sofreu a igualdade em um gol de pênalti.

O resultado leva os donos da casa aos 34 pontos na liderança da competição. Já o Sport, que tem duas partidas a menos em relação ao adversário, contabiliza 29 pontos vai ao quarto lugar, e busca uma aproximação junto ao pelotão de frente.

Embalado no torneio e sob o incentivo da sua torcida, o Santos tomou a iniciativa da partida adiantando suas linhas e pressionando o Sport. No entanto, quem esteve perto de balançar a rede foi o time visitante. Chrystian Barletta arrancou em velocidade, conseguiu proteger bem o lance, e arriscou o chute frontal. O goleiro santista espalmou a bola e depois teve reflexo para evitar o gol em cabeçada do centroavante Gustavo Coutinho na pequena área.

A postura do Sport surpreendeu o Santos, que não conseguiu encaixar a marcação para pressionar o rival. Aliando velocidade e movimentação rápida dos homens de frente, o time pernambucano aproveitou os lados do campo para chegar à área inimiga.

Empolgado pela boa atuação, a equipe nordestina passou a atuar no campo santista. Essa ousadia, no entanto, custou caro. Em um contra-ataque, Julio Furch descolou um lançamento em profundidade para Guilherme pela esquerda. O camisa 11 entrou na área e, com um chute cruzado, abriu o placar aos 28 minutos.

O gol freou o ímpeto dos visitantes e deu confiança ao Santos que quase ampliou em jogada de Otero já nos acréscimos. Satisfeito com a vantagem, a equipe do técnico Fábio Carille administrou a vitória à espera do fim do primeiro tempo.

Com duas alterações para a etapa complementar, os pernambucanos voltaram com uma postura de agredir mais o adversário. Com a defesa compacta e um sólido esquema de marcação, o Santos foi ameaçado em um chute de meia distância. Felipe arriscou o arremate e Gabriel Brazão mostrou agilidade para mandar a bola para escanteio.

Tendo o contra-ataque como principal estratégia, o Santos contou com a entrada de William Bigode para aproveitar os avanços do Sport. A mudança deu certo, o time da casa colocou até uma bola no travessão em chute de Guilherme, mas quem movimentou o placar foi o Sport com um pênalti cometido pelo zagueiro Jair. Gustavo Coutinho foi para cobrança, chutou no canto e deixou tudo igual aos 36 minutos garantindo o empate e o ponto fora de casa.

SANTOS 1 X 1 SPORT

SANTOS – Gabriel Brazão; JP Chermont, Jair, Gil e Escobar (Souza); João Schmidt, Diego Pituca e Serginho (Rincon); Otero (Wesley Patati), Julio Furch (William Bigode) e Guilherme. Técnico: Fábio Carille.

SPORT – Caíque França; Fabinho (Di Plácido), Luciano Castán, Chico e Dalbert (Igor Cariús); Felipe (Lenny Lobato), Fabio Matheus (Luciano), Fabrício Dominguez e Felipinho; Chrystian Barletta (Zé Roberto) e Gustavo Coutinho . Técnico: Enderson Moreira.

GOLS – Guilherme, aos 28 minutos do primeiro tempo e Gustavo Coutinho aos 36 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Escobar e Serginho (Santos); Luciano Castán, Felipinho e Fabrício Dominguez (Sport).

ÁRBITRO – Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG).

RENDA – R$ 609.553,75

PÚBLICO – 13.629 pagantes.

LOCAL – Estádio da Vila Belmiro, em Santos (SP).