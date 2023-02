Santos e Corinthians fazem parceria para ajudar vítimas de enchentes no litoral

Santos e Corinthians se enfrentam no domingo pelo Campeonato Paulista em jogo decisivo para as pretensões dos mandantes na busca pela vaga às quartas de final. Mas os clubes deixaram a rivalidade do campo de lado e fizeram uma parceria nesta sexta-feira para arrecadar recursos para ajudar as vítimas das enchentes que deixaram mais de 4 mil desabrigados no litoral norte do estado.

A campanha “Juntos pelo Litoral” vai leiloar a camisa dos 11 titulares de cada equipe, todas autografadas e com lances a partir de R$ 800,00, com o dinheiro todo sendo encaminhado para as cidades de São Sebastião e Bertioga, que sofreram com desabamentos, alagamentos e falta de abastecimento. Muitas pessoas perderam ávida na região.

“Santos e Corinthians se uniram em uma iniciativa para ajudar as vítimas das chuvas que atingiram o litoral do estado de São Paulo nos últimos dias. A camisa dos jogadores dos dois clubes terá um patch especial, na barra frontal, para simbolizar a união #juntospelolitoral”, informou o comunicado dos clubes.

“Além disso, as camisas dos 11 titulares de cada clube, autografadas por seu respectivo jogador, serão leiloadas no site Play For a Cause. O leilão vai começar junto com o apito inicial do jogo, às 16h deste domingo, e o valor arrecadado será doado para as vítimas do desastre. A ação fica no ar até o dia 9/3.”

O Palmeiras também já vem fazendo ação para ajudar o litoral norte, e as partidas do Brasileirão feminino do clube também do Corinthians, servirão também para ações destinadas aos desabrigados. O alviverde vem colhendo alimentos, roupas e água mineral, enquanto o alvinegro destinará 20% da renda.