Santos desiste de Bielsa e efetiva interino Orlando Ribeiro até o fim do ano

A diretoria do Santos finalizou sua procura por um novo treinador e decidiu efetivar o interino Orlando Ribeiro. O clube chegou a tentar a contratação do argentino Marcelo Bielsa, mas a negociação não avançou e o time da Vila Belmiro seguirá com Ribeiro ocupando o lugar de Lisca, demitido no dia 12 deste mês.

Com longo histórico em categorias de base, Ribeiro foi promovido ao time principal vindo do comando da equipe sub-20. Ele foi favorecido por um vácuo no comando santista. Nos últimos anos, o torcedor se acostumou a ver Marcelo Fernandes, então auxiliar fixo da comissão técnica, assumir o time de forma interina no intervalo entre um técnico efetivo e outro.

Mas Fernandes resolveu traçar um novo caminho profissional no fim de julho. Sem o auxiliar fixo, o Santos decidiu promover Orlando Ribeiro. O interino, agora efetivado, agradou ao presidente Andrés Rueda, principalmente por seu jeito de trabalhar nos treinamentos, com calma e confiança.

Ribeiro comandou a equipe em duas partidas até agora: na derrota para o Palmeiras por 1 a 0 e na vitória sobre o Athletico-PR por 2 a 0, na rodada passada do Brasileirão. O próximo desafio será o Internacional, que briga pela vice-liderança da tabela, no sábado, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre.

Antes de assumir o time principal do Santos, Ribeiro esteve na base dos rivais São Paulo e Palmeiras, com sucesso. Pela equipe do Morumbi, teve sua trajetória mais longa e mais vitoriosa até agora. Comandou os times sub-15, sub-17 e sub-20, com títulos, inclusive o da Copa São Paulo de Juniores de 2019. No ano passado, esteve no Palmeiras, liderando a equipe sub-17.

Ele chegou ao clube da Vila Belmiro no início deste ano. Comandava o sub-20, pelo qual acumulou 29 jogos, com 20 vitórias, dois empates e sete derrotas.