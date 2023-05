Santos derrota Vasco e vence a primeira fora de casa no Brasileirão

Com a segunda vitória consecutiva no Brasileirão, o Santos soma dez pontos, muito próximo do G-4

Deivid Washington jogador do Santos comemora vitória com jogadores do seu time durante partida contra o Vasco - Foto: Jorge Rodrigues - Agif - Agência de Fotografia - Estadão Conteúdo

O Santos conquistou a sua primeira vitória fora de casa no Campeonato Brasileiro, ao derrotar o Vasco por 1 a 0, neste domingo, em São Januário, pela sexta rodada, em tarde de homenagens para Pelé e Roberto Dinamite.

Com a segunda vitória consecutiva no Brasileirão, o Santos soma dez pontos, muito próximo do G-4. O Vasco, que começa a flertar com a zona de rebaixamento, ficou com seis.

O dia foi de homenagens em São Januário. Roberto Dinamite e Pelé foram lembrados pelos clubes e por todos os torcedores presentes em São Januário. As mamães também foram homenageadas pelo dia.

Em campo, o Vasco foi superior, mas não conseguiu passar pelo goleiro João Paulo, que foi um dos principais destaques da partida. Ele começou a trabalhar logo de cara, ao fazer uma excelente defesa na cobrança de falta de Gabriel Pec.

O Santos demorou para ameaçar, mas quando conseguiu aproveitou melhor do que o adversário. Aos 28 minutos, Lucas Braga tabelou com Lucas Lima e deu para Deivid Washington. O atacante bateu com categoria e colocou a bola no fundo das redes.

O Vasco demorou para se recuperar do ‘balde de água fria’ e respondeu aos 32 minutos. Puma Rodríguez arriscou de fora da área. João Paulo pegou mais uma vez. Nos minutos finais, o time carioca caiu de produção e foi para o intervalo sob vaias. O técnico Maurício Barbieri foi o principal alvo dos protestos.

Maurício Barbieri aproveitou o intervalo para tirar Galarza e colocar Alex Teixeira. Apesar de dar mais qualidade ao meio de campo, o Vasco continuou insistindo nas jogadas de ‘chuveirinho’. Na melhor delas, Pedro Raul cabeceou por cima do gol.

Já o Santos teve uma oportunidade de ouro de marcar. Rodrigo Fernández cruzou de longe, Puma afastou mal e deu de bandeja para Joaquim. Na frente de Léo Jardim, o zagueiro tentou por cobertura. A bola foi caprichosamente para fora.

Além de estar jogando contra o Santos, o Vasco precisou enfrentar o tempo e a impaciência da torcida, que reclamava em cada lance errado. O jogo acabou ficando tenso, mas nada que mudasse a tática do time carioca de tentar chegar ao gol na base da bola para área. Pedro Raul teve boas oportunidades, mas sem sucesso.

O Vasco empurrou o Santos para a defesa e sufocou o adversário até o minuto final, mas não conseguiu evitar a derrota, para irritação da torcida, que voltou a vaiar o clube pelo maus resultados.

Na próxima rodada, o Vasco enfrenta o São Paulo no sábado, às 18h30, no Morumbi, em São Paulo (SP). No mesmo dia, às 21h, o Santos recebe o Palmeiras, na Vila Belmiro, em Santos (SP).

FICHA TÉCNICA

VASCO 0 X 1 SANTOS

VASCO – Léo Jardim; Puma Rodríguez (Paulo Henrique), Robson Bambu, Léo e Lucas Piton; Jair, Galarza (Alex Teixeira) e Barros (Orellano); Gabriel Pec (Erick Marcus), Pedro Raul e Figueiredo (Rodrigo). Técnico: Maurício Barbieri.

SANTOS – João Paulo; Nathan, Messias, Joaquim e Gabriel Inocêncio; Rodrigo Fernández, Dodi e Lucas Lima (Lucas Barbosa); Ângelo (Daniel Ruiz), Deivid Washington (Alison) e Lucas Braga (Ed Carlos). Técnico: Odair Hellmann.

GOLS – Deivid Washington, aos 28 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS – Erick Marcus, Léo, Puma e Robson Bambu (Vasco); Nathan e Odair Hellmann (Santos).

ÁRBITRO – Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE).

RENDA E PÚBLICO – Não divulgados.

LOCAL – São Januário, no Rio de Janeiro (RJ).