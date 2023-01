Santos derrota Falcon-SE e avança à segunda fase da Copa São Paulo de Juniores

Tricampeão da Copa São Paulo de Juniores e atual vice, o Santos deu mais um passo importante em busca do quarto título ao derrotar o Falcon-SE por 2 a 0, neste sábado, em Santo André, pela segunda rodada. O time paulista acabou carimbando a classificação à próxima fase do torneio.

O Santos chegou aos sete pontos, na liderança do Grupo 26 e já não pode mais ser ultrapassado pelo Falcon-SE, com dois, e pelo São Raimundo-RR, que ainda não pontuou. O Santo André é o segundo, com quatro. O time do ABC venceu a equipe roraimense por 4 a 0.

Como de costume, os torcedores fizeram uma homenagem ao Rei Pelé sempre que o relógio apontava os dez minutos.

O jogo começou e o Santos logo saiu na pressão. Aos 12 minutos, Wesley Patati cruzou, a bola desviou em Matheus Moreira e acabou encobrindo o goleiro Luca. Murilo teve a chance de empatar para o Falcon, mas a cabeçada foi por cima do gol.

O Santos, então, voltou a pressionar e fez o segundo aos 25 minutos. Balão lançou para Wesley Patati, que fintou Matheus Moreira e colocou a bola na cabeça de Ivonei, que fez 2 a 0. O time paulista só não saiu com um placar ainda mais elástico, pois Luca fez excelentes defesas.

No segundo tempo, o Santos diminuiu o ímpeto, mas procurou ficar com a bola para não deixar o Falcon crescer. O time sergipano quase diminuiu em um erro da defesa santista. Em bola recuada, o goleiro Edu Araújo não dominou e viu a bola bater na trave.

Após o susto, o Santos subiu a marcação, mas só arriscou em bolas de fora da área. Fernandinho tentou de longe, mas Luca defendeu. Visando não sofrer mais gols, o Falcon recuou e acabou derrotado por 2 a 0.

Outros 18 jogos foram disputados até agora. Destaque também para o Atlético-MG, que se classificou à segunda fase ao derrotar o Mixto-MT por 2 a 0. Já no duelo entre dois campeões da Copa SP, o América-MG derrotou a Ponte Preta por 1 a 0.

Confira os jogos deste sábado:

11h

Mixto-MT 1 x 2 Atlético-MG

Ibrachina-SP 3 x 0 Canaã-BA

13h

Vocem-SP 0 x 3 Retrô-PE

Desportivo Brasil-SP 2 x 1 Camboriu-SC

Rio Claro-SP 2 x 1 Ceará-CE

EC.São Bernardo-SP 2 x 1 Operário-PR

Santo André-SP 4 x 0 São Raimundo-RR

Mauá-SP 0 x 2 Nova Iguaçu-RJ

Juventus-SP 1 x 2 Remo-PA

13h15

Água Santa-SP 2 x 1 Galvez-AC

Botafogo-PB 1 x 0 Santa Cruz-PE

15h

Oeste-SP 1 x 0 Rosário Central-SE

15h15

Ponte Preta 0 x 1 América-MG

Ituano 3 x 1 CRB-AL

Sharjah Brasil-SP 1 x 1 Madureira-RJ

CSA-AL 0 x 0 Bahia

Falcon-SE 0 x 2 Santos

Mauaense-SP 1 x 1 Vila Nova-GO

São Caetano 0 x 0 Fortaleza

16h

Atlético-GO x Itabaiana-SE

16h45

Lemense-SP x Maringá-PR

17h15

Fluminense-PI x Internacional-RS

Audax-SP x Capital-TO

18h15

Botafogo-SP x Sampaio Corrêa-MA

19h

Red Bull Bragantino-SP x ABC-RN

19h30

Marília-SP x Porto Velho-RO

Hercílio Luz-SC x Vasco

21h45

CSP x São Paulo