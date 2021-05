Santos contrata técnico Fernando Diniz para substituir Ariel Holan

O Santos tem novo treinador. Poucos minutos antes do início do clássico com o Palmeiras, Fernando Diniz aceitou oferta do clube nesta quinta-feira e assume o lugar deixado por Ariel Holan. O técnico estava sem emprego desde que deixou o São Paulo, em fevereiro, após perder a liderança do Campeonato Brasileiro e ser eliminado na semifinal da Copa do Brasil.

O contrato é de um ano, com possibilidade de prorrogá-lo por mais um. A contratação recebeu aprovação do Comitê de Gestão, que inicialmente não entendia que Fernando Diniz era o nome ideal para o clube.

O cenário se modificou nos últimos dias após o treinador aceitar um acordo sem multa rescisória em caso de demissão. O presidente do clube, Andres Rueda, afirmou que o clube não poderia continuar pagando para ex-treinadores.

A conversa entre o presidente e o treinador também foi bastante positiva. O dirigente ficou convencido de que Fernando Diniz tem o estilo que ele considera fundamental para manter o estilo de jogo ofensivo do Santos.

Fernando Diniz viveu um bom momento no ano passado no comando do São Paulo. Neste ano, o treinador viu o time cair de produção. Em fevereiro foi demitido após perder a liderança do Campeonato Brasileiro e ser eliminado pelo Grêmio na semifinal da Copa do Brasil.

“É um grande treinador, estamos de braços abertos para receber ele aqui”, afirmou Marcelo Fernandes, auxiliar do Santos, que assumiu o time interinamente no final de abril, quando o argentino pediu demissão.