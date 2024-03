Santos contrata lateral-direito destaque do Mirassol e chega a 15 reforços em 2024

A boa campanha do Santos no Campeonato Paulista, com vaga às quartas de final alcançada de maneira antecipada, não impediu a diretoria do clube de continuar buscando reforços para a disputa da Série B do Brasileiro. Nesta terça-feira, o clube oficializou o lateral-direito Rodrigo Ferreira, do Mirassol, chegando a 15 contratações em 2024.

“Um dos destaques do Campeonato Paulista de 2024, Rodrigo Ferreira é o novo reforço do Santos FC. O lateral-direito, que estava no Mirassol, chega ao Peixe de forma definitiva e contrato de dois anos, com opção de renovação para uma terceira temporada”, oficializou o clube.

Com Aderlan como titular e Hayner aparecendo por vezes bem na posição – também joga pela esquerda -, Rodrigo Ferreira chega para brigar pela vaga sob respaldo do técnico Fábio Carille, que gostou de vê-lo em ação no Estadual.

Paulista de Cotia, Rodrigo Ferreira iniciou a carreira no Taboão da Serra, em 2015, e já defendeu as cores por Cuiabá, Mogi Mirim, Ituano, Marcílio Dias, Botafogo de Ribeirão Preto e Grêmio antes de ser contratado pelo Mirassol na última temporada.

O 15º reforço santista se destacou no Mirassol por ser um lateral-direito bastante ofensivo. Titular no time do interior, eliminado na rodada passada, ele mostrou, em 10 rodadas do Estadual, toda sua qualidade. Foram dois gols anotados, além de uma assistência.

Antes de Rodrigo Ferreira, o Santos havia contratado os meias Giuliano, Otero, Cazares, os laterais-direitos Aderlan e Hayner, o lateral-esquerdo Jorge, o zagueiro Gil, os atacantes Willian Bigode, Marcelinho, Guilherme e Pedrinho, os volantes João Schmidt e Diego Pituca e o goleiro Gabriel Brazão.