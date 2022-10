Esporte Santos conta com as voltas de Soteldo e Rodrigo Fernández para visita ao Inter

O técnico Orlando Ribeiro tem dois bons motivos para festejar no Santos. O agora treinador efetivo até o fim do Brasileirão ganhou os reforços de Soteldo e Rodrigo Fernández. A dupla trabalhou normalmente nesta sexta-feira e será titular diante do Internacional, neste sábado, no beira-rio.

Soteldo retornou dos amistosos com a seleção da Venezuela já na quinta-feira, mas havia feito apenas atividades leves, enquanto Fernández estava afastado por causa de uma lesão muscular na coxa esquerda. Ambos apareceram no time titular no último trabalho antes da viagem para Porto Alegre.

Orlando Ribeiro sabe que precisa da força de um volante marcador no meio para tentar neutralizar as jogadas ofensivas do Internacional. AO mesmo tempo, comemora ganhar a genialidade de Soteldo na armação das jogadas para tentar surpreender no Beira-Rio.

Os retornos compensam as ausências defensivas de Orlando Ribeiro. Após deixar Madson fora por deficiência técnica contra o Athletico-PR, o comandante disse que o lateral-direito poderia voltar à convocação já no próximo jogo, mas o jogador acabou fraturando um dos ossos do pé e se tornou desfalque de última hora. O técnico já não teria Felipe Jonatan, suspenso, e Maicon, com lesão muscular na coxa.

Nathan será mantido na lateral-direito, com Auro voltando a figurar na reserva. Na defesa, Luiz Felipe substitui o xerifão do, elenco, enquanto Lucas Pires tem nova chance de tentar se reafirmar na esquerda após bom início de temporada.

Depois de ganhar do Athletico-PR por 2 a 0 na Vila Belmiro, o Santos buscará seu terceiro triunfo como visitante no Brasileirão em Porto Alegre. Ainda sonhando com vaga na Libertadores, om time precisa de um resultado positivo.