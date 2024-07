Santos confirma saída de Joaquim na maior venda de um zagueiro da história do clube

O Santos confirmou neste sábado que concretizou a saída do defensor Joaquim ao Tigres, do México, por R$ 45 milhões. A negociação é a maior venda de um zagueiro na história do clube, superando a de Alex ao PSV, realizada em 2004, por R$ 25 milhões, na cotação da época.

Em uma nota detalhada, o Santos explicou que usará parte do valor da transação, aproximadamente R$ 17 milhões, para quitar uma pendência com o próprio Tigres em relação à contratação de Soteldo, que está emprestado ao Grêmio.

Além disso, o clube arcará com uma dívida com o Cuiabá no valor de R$ 10,5 milhões. “Uma das razões que levaram o Santos a realizar a negociação foi a necessidade de equacionar as dívidas contraídas em gestões anteriores envolvendo atletas como Soteldo, com o Tigres, e Joaquim, com o próprio Cuiabá”, disse o Santos em nota.

“O Santos pretende utilizar parte dos recursos dessa negociação para continuar a execução de melhorias e modernização do Centro de Treinamento de Futebol Profissional e regularização do Centro de Treinamento Meninos da Vila”, completou.

MAIS DE JOAQUIM

Joaquim tem 25 anos e 66 partidas com a camisa do Santos, além de ter balançado as redes em seis oportunidades. Ele chegou ao clube no ano passado e foi peça importante no vice-campeonato paulista da atual temporada, perdendo na decisão para o Palmeiras.

O jogador iniciou a carreira no URT e depois passou por clubes como Paulista, de Jundiaí, Murici-AL, São José-SP, Botafogo-PB, Botafogo-SP, e Cuiabá, onde chamou a atenção do Santos.

Ao mesmo tempo que conclui a venda, o Santos foca suas atenções na Série B do Campeonato Brasileiro. O time paulista liderao torneio com 32 pontos, e volta a campo no próximo domingo, às 18h30, para enfrentar o CRB, no estádio Rei Pelé, pela 18ª rodada.