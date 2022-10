Esporte Santos busca fim de oscilação e aposta no fator casa para reagir no Brasileiro

A Vila Belmiro vai ser o principal reforço no técnico Orlando Ribeiro para buscar a reabilitação santista na rodada deste meio de semana, contra o Atlético-MG. O treinador, que ainda busca uma estratégia eficiente para armar a equipe nesta reta final do Brasileiro vê o fator campo como um aliado poderoso em um campeonato tão equilibrado.

“A nossa intenção é justamente fazer o time render desta maneira também fora de casa. A equipe tem muita qualidade e temos trabalhado bastante para tentar achar o equilíbrio”, afirmou o treinador.

No último jogo que fez como mandante, o Santos conseguiu uma importante vitória sobre o Athletico-PR diante de sua torcida. Para a partida diante do Atlético-MG, o comandante santista vai ser obrigado a fazer uma alteração no meio-campo, já que Camacho recebeu o terceiro amarelo e cumpre suspensão automática. Para o seu lugar, ele deve escalar Rorigo Fernández.

Recuperado de lesão muscular, ele esteve à disposição no banco de reservas contra o Inter, mas acabou não sendo utilizado. “O Rodrigo tinha condições de jogar em Porto Alegre, mas não entrou por opção minha. Ele ainda não está 100% fisicamente”.

A entrada do atleta dá mais experiência à equipe. A tendência é que Orlando opte por um time jovem e veloz visando o próximo compromisso.

Ainda em recuperação, Maicon não tem data para retornar. Assim, Luiz Felipe segue como titular da zaga ao lado de Eduardo Bauermann.

Titular da derrota para o Inter neste sábado, Nathan cobra mais foco da equipe nas partidas fora da Vila Belmiro.

“Nosso time precisa estar mais junto em campo. Nosso time tem uma qualidade enorme, mas precisa pontuar em jogos difíceis”, afirmou o lateral.

Com 37 pontos na classificação, o Santos ocupa a parte intermediária da tabela. O próximo compromisso acontece na Vila Belmiro, nesta quarta, diante de um Atlético-MG que vem de vitória sobre o Fluminense.