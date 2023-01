Santos bate EC São Bernardo em jogo-treino com gols de Marcos Leonardo e Rwan

O técnico Odair Hellmann segue aproveitando a pré-temporada em Atibaia para testar o elenco do Santos. Neste domingo, o treinador liderou o time em um jogo-treino contra o EC São Bernardo, vencido pelo clube santista por 2 a 0, com um belo gol de Marcos Leonardo e outro de Rwan Seco. O time de Odair começa o ano com algumas baixas no grupo e o treinador tem feito variações táticas e no elenco já pensando na estreia do Campeonato Paulista contra o Mirassol.

Em Atibaia desde o dia 03 de janeiro, o Santos começou o jogo-treino escalado com João Paulo; João Lucas, Maicon, Eduardo Bauermann e Lucas Pires; Zanocelo, Dodi e Soteldo; Ângelo, Marcos Leonardo e Mendoza.

Odair Hellmann reforçou a sequência de treinos feitas pelo time nos últimos dias e reconheceu que o Santos não está em sua plenitude, apesar de elogiar o desempenho. “”Eu achei bom. Fechamos bem essa parte do trabalho. Claro que tem muitas coisas a evoluir. A equipe vai ganhando corpo a partir do momento que vai acontecendo os jogos. Importante que a gente criou situações de gol. Também sofremos situações de contra-ataque ou de alguma situação que o adversário conseguiu. Fazemos esse tipo de treino para visualizar isso tudo”.

John sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo e ficou fora das atividades, assim como Felipe Jonatan, Alex, Miguelito e Rodrigo, que fizeram trabalho interno. Os dois últimos já possuem recuperação em estágio mais avançado e iniciaram a transição. Outro a ficar de fora foi Rodrigo Fernández. O uruguaio também faz transição e corre contra o tempo para a estreia no próximo dia 14. Raniel também não atuou.

O JOGO

Apesar da vitória, o time santista não teve grande brilho. No primeiro tempo, o ataque do Santos até funcionou bem, mas o EC São Bernardo levou perigo na mesma proporção. A defesa cometeu erros em jogadas de bola área, não aproveitadas pelo time do ABC Paulista.

Marcos Leonardo aproveitou rebote após bola cruzada na área e deu uma meia bicicleta para fazer 1 a 0 logo no início do confronto. O EC São Bernardo chegou a construir boas jogadas no ataque, mas o Santos esteve mais perto de ampliar. Soteldo recebeu em profundidade, foi derrubado e sofreu pênalti. O camisa 10 cobrou rasteiro e o goleiro pegou.

O São Bernardo furou em grande chance de empatar e não fez o gol. João Paulo já estava fora da jogada. Aproveitando para experimentar jogadas no amistoso, os dois times criaram muitas chances. A zaga do Santos preocupou Odair Hellmann, que viu o São Bernardo chegar com chances de empatar diversas vezes. Em uma delas, João Paulo fez grande defesa. Zanocelo acertou duas boas finalizações, mas parou no goleiro adversário.

O jogo-treino teve dois tempos de 45 minutos. Na meta final, Odair Hellmann mexeu e colocou em campo: Vladimir; Balieiro, Messias, Luiz Felipe e Nathan; Sandry, Camacho e Carabajal; Lucas Braga, Raniel e Pirani. Lucas Barbosa também entrou posteriormente.

O time do Santos melhorou nas triangulações no segundo tempo e acabou tendo boas chances. Uma delas foi desperdiçada por Rwan Seco cara a cara com o goleiro. Pirani foi mais um a ter boa chance após ótima jogada trabalhada por todo o time. O segundo gol aconteceu já nos momentos finais. Sandry recuperou a bola, avançou e passou para Lucas Barbosa cruzar rasteiro para Rwan marcar.