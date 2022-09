Santos bate Athletico-PR com gol de Luan e volta a vencer no Brasileirão

O Santos finalmente voltou a vencer no Campeonato Brasileiro, e com direito a gol de Luan, seu primeiro com a camisa santista. O triunfo por 2 a 0 sobre o Athletico-PR, nesta terça-feira, na Vila Belmiro, encerrou série negativa de quatro jogos sem vitória e levou a equipe do 12° ao 9º lugar no torneio, com 37 pontos. O time paranaense é o sexto, com 44.

O Santos começou a partida tendo maior posse de bola, enquanto o Athletico se preocupava em fechar os espaços enquanto estudava o adversário. Com isso, o domínio do time da casa era estéril, pois não conseguia criar chances reais de gol.

Atacante Luan fez o primeiro gol do Santos nesta segunda-feira – Foto: Guilherme Dionízio / Código 19 / Estadão Conteúdo

O time paranaense recorria ao toque de bola para “quebrar” a pressão santista, mas como jogava com uma lentidão irritante, também não conseguia chegar ao gol adversário. Assim, o jogo ficou morno, desinteressante. A ponto de o único momento de maior emoção e expectativa dos primeiros 30 minutos ter sido um pênalti marcado a favor do Santos, e depois corretamente anulado pelo árbitro após ser alertado pelo VAR.

Na jogada, Marcos Leonardo lançou Ângelo em velocidade, mas o atacante perdeu o equilíbrio, escorregou e se chocou com o goleiro Bento. Inicialmente, Bráulio Machado marcou a penalidade, considerando que o santista sofrera falta. Depois, ao rever as imagens, reconsiderou a marcação.

O Santos tinha mais vontade que o Athletico. E acabou recompensado aos 35 minutos. Lançado pela esquerda, Ângelo cruzou na medida para o então apagado Luan, bem colocado na área, encobrir Bento com um toque sutil e de classe de cabeça. Santos 1 a 0.Luan não marcava desde o dia 20 de maio de 2021, quando fez pelo Corinthians na goleada de 5 a 0 sobre o Sport Huancayo, do Peru, pela Copa sul-americana.

O gol melhorou o jogo, pois os dois times ficaram mais acordados. O Santos teve chance de aumentar com Sanchez (Bento pegou) e o Athletico chegou duas vezes com perigo.Na etapa final, a partida voltou a ficar modorrenta. O Santos tinha a bola, mas não explorava as jogadas em velocidade. E o time de Felipão, mesmo com alterações, não ameaça a defesa santista. O jogo ficava concentrado entre as intermediária. As chances de gols eram raras.

A primeira oportunidade real surgiu aos 31 minutos e João Paulo fez grande defesa em conclusão de Vitor Roque e depois pegou firme o chute de Alex Teixeira. Em seguida, Bento evitou o gol de Lucas Braga e Ângelo errou o alvo na frente do goleiro.O jogo ficou aberto, franco. O Athletico se lançou em busca do empate e o Santos tentou ampliar nos contra-ataques. E num deles, aos 46 minutos, Lucas Braga cruzou, Matheus Henrique tentou tirar, a bola bateu no goleiro Bento e entrou, sacramentando a vitória santista.

FICHA TÉCNICA

SANTOS 2 X 0 ATHLETICO-PR

SANTOS – João Paulo; Nathan, Maicon (Luiz Felipe), Eduardo Bauermann e Felipe Jonatan; Camacho (Lucas Braga), Vinícius Zanocelo, Sánchez (Sandry) e Luan (Lucas Barbosa); Ângelo e Marcos Leonardo.Técnico: Orlando Ribeiro.

ATHLETICO-PR – Bento; Khellven, Matheus Felipe, Thiago Heleno e Nícolas Hernández; Hugo Moura (Alex Santana), Fernandinho e Terans (Marlon); Vitor Bueno (Vitor Roque), Pablo (Rômulo) e Vitinho (Cuello).Técnico: Luiz Felipe Scolari.

GOLS – Luan, aos 35min do primeiro tempo. Breno (contra), aos 46min do segundo.

ÁRBITRO – Bráulio da Silva Machado.

CARTÕES AMARELOS – Pablo, Felipe Jonatan, Alex Santana, Nathan, Marcos Leonardo e Matheus Felipe.

RENDA – R$ 272.547,50

PÚBLICO – 7.464 pagantes.

LOCAL – Vila Belmiro, em Santos (SP).