Santos aposta em decolada após fim de jejum e quer surpreender o São Paulo fora: ‘já podemos olhar para cima’

Nada como uma vitória para mudar totalmente um ambiente. Antes sofrendo com a ameaçada de lutar contra o rebaixamento no Paulistão, agora o ambiente no Santos é de confiança em busca pela vaga às quartas de final. Depois de amargar eliminações na primeira fase nas duas últimas edições, a equipe agora só pensa em surpreender o São Paulo, domingo, no Morumbi, para tentar entrar na zona de classificação.

O triunfo por 1 a 0 sobre o São bento tirou o time da lanterna do Grupo A e o colocou na cola da Inter de Limeira. Restando cinco rodadas, o grupo se fecha sob o mantra de “acreditar” para dar alegria à torcida que vem sofrendo faz alguns anos com quedas precoces e derrotas dolorosas.

“Sem resultado há uma cobrança, uma pressão. Temos de estar preparados, mas somos seres humanos e sentimos. Contra a Ferroviária o Santos já merecia a vitória, com o Palmeiras fomos bem até os 22 minutos, mas sofremos um gol de bola parada que gerou dificuldade. Em jogo de um time só contra o São Bento, enfim ganhamos”, celebrou Odair Hellmann, mas aliviado e confiante.

“Depois do jogo, reuni todos e disse: ‘acreditem, não desistam, se entreguem, vamos fazer o que a gente fez aqui que tenho certeza que vamos reverter’. É o momento para ter estabilidade”, afirmou, já projetando coisas boas daqui para frente.

“Caso a equipe consiga repetir (diante do São Paulo) as coisas boas que fez hoje (quarta-feira) e também contra a Ferroviária, vai ter uma consistência para buscar um grande resultado no clássico”, mostrou confiança. “O horizonte que essa vitória dá é de olharmos para cima da tabela. Se o time empata, fica com sete pontos e gera intranquilidade. A vitória nos trouxe um olhar para cima, de acreditar que a gente pode, que vai conseguir. Será um jogo difícil, mas acreditamos no grupo para que possa fazer um bom jogo e seguir na briga pela classificação.”

Não é apenas o treinador quem estava eufórico após o triunfo. Ângelo e Dodi também se entusiasmaram e já falam em nova grande partida no Morumbi, no qual uma vitória deixaria o Santos na frente do São Paulo no geral, por exemplo (11 pontos contra 9).

“Essa vitória dá um alívio. Agora temos o São Paulo, um grande rival, no Morumbi, mas somos Santos e podemos ir lá e fazer um grande trabalho”, afirmou o garoto, que deixou as especulações de lado e fala em “cumprir o contrato” com o Santos.

Responsável por salvar o time no fim na Vila Belmiro, Dodi também confia em arrancada santista. “Essa vitória foi muito importante para virar a chave e tirar a zica. Todo mundo chega para agregar, ajudar, e agora é se dedicar para levar o Santos lá para cima.”