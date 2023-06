Santos aplica multa e afasta Nathan e Lucas Pires à espera de propostas

A direção do Santos afastou nesta terça-feira os laterais Nathan e Lucas Pires, flagrados e intimidados por torcedores numa casa noturna nesta madrugada, em São Paulo. O elenco do time treinou na manhã desta terça, a partir das 9 horas, no CT Rei Pelé, na cidade de Santos.

A dupla foi multada em 50% dos vencimentos “por motivos disciplinares”, segundo anunciou o clube. A direção santista ainda anunciou que ambos vão treinar em separado. Afastados, devem ser negociados.

“Os dois serão notificados nesta terça-feira (27), passarão a treinar em separado do grupo principal e o Clube aguarda proposta para negociá-los. O Santos FC quer atletas comprometidos e seguirá rigoroso nesse assunto”, anunciou o clube.

O caso veio à tona na manhã desta terça, quando surgiram vídeos nas redes sociais mostrando os dois jogadores sendo intimidados por torcedores em uma festa na capital. Em uma das imagens, é possível ver Lucas Pires acuado junto de outras duas mulheres enquanto torcedores xingam o jogador e falam para ele rescindir com o Santos.

Em outro vídeo, é possível ver um santista discutindo com Nathan e também cobrando a rescisão do jogador. Não é possível afirmar se houve agressão física.

Na última quarta-feira, torcedores do Santos atiraram bombas e rojões no gramado da Vila Belmiro durante o clássico com o Corinthians, vencido por 2 a 0 pelo visitante. O árbitro Leandro Vuaden encerrou a partida aos 42 minutos do segundo tempo alegando falta de segurança e os jogadores santistas foram hostilizados pela torcida na ida para os vestiários. Como resultado, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) proibiu o Santos de jogar com torcida em casa nem como visitante por 30 dias.

A Procuradoria do STJD deve pedir a denúncia do Santos nos parágrafos I e III do artigo 213 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que trata de “deixar de tomar providências capazes de prevenir e reprimir” violência. Os parágrafos citam “desordens em sua praça de desporto” e “lançamento de objetos no campo ou local da disputa do evento desportivo”.

O Santos vive momento de instabilidade na temporada. Eliminado precocemente no Paulistão, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana, o time luta para se afastar da zona de rebaixamento no Brasileirão e não vence há dez jogos. O técnico Paulo Turra, que estava no Athletico Paranaense até a saída de Luiz Felipe Scolari do cargo de diretor técnico, foi contratado para assumir o lugar de Odair Hellmann, que não resistiu aos resultados ruins.