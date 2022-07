Santos anuncia técnico Lisca, que deixou Sport após apenas quatro jogos

O Santos oficializou a contratação do técnico Lisca nesta quarta-feira. O treinador foi anunciado no Sport, que disputa a Série B, há menos de um mês, enaltecendo o clube pernambucano, mas ficou apenas quatro partidas, o que irritou a torcida. Lisca substitui Fabian Bustos, que foi demitido no dia 7 deste mês após maus resultados.

“Muito feliz por essa oportunidade em um gigante do futebol brasileiro. O Santos é um clube histórico e estou empolgado demais. Acredito que possamos fazer um grande trabalho”, afirmou o novo técnico, que chega ao Santos junto do auxiliar técnico Márcio Hahn e do preparador físico André Volpi. Lisca inicia o trabalho nesta quinta-feira, comandando seu primeiro treino no CT Rei Pelé.

Novo técnico santista, Lisca foi muito vaiado no empate do Sport em 0 a 0 com o Vila Nova, na segunda-feira, na Ilha do Retiro. A equipe está na quinta posição na tabela. Na entrevista coletiva pós-jogo, o treinador negou o acordo com o time paulista e disse que não recebeu proposta. “Eu respeito muito a torcida do Sport, que participa muito e hoje tivemos casa cheia. Imagina você ver uma notícia no meio de jogo de que o treinador está indo embora, eu também ficaria p…”. Depois ele resumiu o episódio assim: “Hoje fui demitido pela torcida”.

Eliminado da Copa do Brasil e da Sul-Americana, o Santos concentra suas atenções no Brasileirão. O time começou a 18ª rodada do Brasileirão na 10ª posição, com 22 pontos, e vem de derrota para o Avaí por 1 a 0, fora de casa. A equipe da Vila Belmiro vinha sendo comandada pelo interino Marcelo Fernandes.

O Santos pode receber uma punição pesada do STJD por incidentes na Vila Belmiro. Cinco torcedores invadiram o gramado na partida contra o Corinthians pela Copa do Brasil e um deles tentou agredir o goleiro Cássio. Além disso, sinalizadores e outros objetos foram arremessados em campo. O clube pode ser enquadrado nos artigos 211 e 213 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que versam sobre a desordem, invasão e lançamento de objetos, e perder até dez mandos de campo e receber uma multa de até R$ 100 mil. O prazo para oferecer denúncia é de até 30 dias após a partida.