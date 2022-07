Santos anuncia saída de Marcelo Fernandes da comissão técnica permanente

Após fazer a transição entre Fabián Bustos e Lisca no comando técnico do Santos, o auxiliar Marcelo Fernandes deixou o clube nesta quarta-feira. Integrante da comissão técnica permanente do Santos, ele sai em comum acordo com a diretoria, em busca de “novos caminhos”.

“Eu já vinha conversando com o presidente. Chegou a hora de tentar novos caminhos. Dei minha contribuição ao Santos, clube pelo qual tenho imenso carinho desde criança e projetou minha carreira”, comentou Fernandes, que vinha atuando como técnico interino nos últimos anos enquanto o Santos buscava novos treinadores.

Neste período, Fernandes era frequentemente questionado se tinha condições e intenção de ser efetivado. Mas o convite nunca veio. No total, ele somou 45 jogos, com 20 vitórias, 10 empates e 15 derrotas. Somente neste ano, foram sete partidas logo após as saídas dos técnicos Fábio Carille e Fabián Bustos, no início do mês.

Marcelo Fernandes estava no Santos desde 2011 e vinha atuando como auxiliar desde então, com breves intervalos de ausência. Um deles aconteceu em 2016, quando se desentendeu com o então técnico do time, Dorival Junior, e foi afastado da comissão técnica. No início de 2017, deixou o clube para comandar a Portuguesa Santista, mas voltou ao Santos no mesmo ano, após a demissão de Dorival.

Outra breve saída aconteceu em 2019, quando foi contratado pelo Corinthians para ser auxiliar da equipe sub-23. No ano seguinte, já estava novamente no Santos.

Além de Marcelo Fernandes, o preparador físico Marco Alejandro também deixou o clube santista nesta quarta. “O Santos FC agradece os serviços prestados ao longo dos anos e deseja sorte aos profissionais na continuidade de suas carreiras”, disse a direção do clube, em comunicado.