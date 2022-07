Santos anuncia que recusou oferta de time da Série A pelo goleiro John

O Santos emitiu uma nota oficial neste domingo para explicar a situação do goleiro John, que vinha sendo cotado em clubes como São Paulo e Botafogo. O time alvinegro informou que recusou a proposta de um time rival da Série A do Campeonato Brasileiro por considerá-la baixa. Com isso, ele seguirá no elenco do técnico Lisca.

“O Santos FC informa que recebeu uma proposta de outra equipe da Série A do Campeonato Brasileiro para a transferência do goleiro John. O clube santista entende que o atleta quer atuar, mas avaliou a oferta como baixa para o seu valor de mercado e a recusou prontamente”, disse o Santos.

Devido à negociação, John pediu para não ser relacionado pelo técnico Lisca no jogo diante do Fortaleza. Com isso, Diógenes ficou como reserva imediato de João Paulo, que se transformou em um dos líderes da equipe nesses últimos anos.

John tem contrato com o Santos até 2024. Ele viveu o seu auge no time praiano no início de 2021, quando foi titular na final da Copa Libertadores, vencida pelo Palmeiras. Recentemente, o atleta também recebeu uma oferta do Estoril, de Portugal, mas a proposta também foi recusada.

Com intuito de atuar mais, John era favorável à negociação e não vinha problema em atuar pelo São Paulo, já que seu ex-companheiro de equipe Jandrei fez o mesmo caminho. Ele vem sendo titular da meta do São Paulo, mas deu lugar a Thiago Couto justamente por estar lesionado.

Com a decisão pela permanência do atleta, a tendência é que John esteja à disposição para o embate com o Fluminense, marcado para segunda-feira (01), às 20h, na Vila Belmiro, em Santos (SP).