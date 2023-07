Esporte Santos anuncia pré-contrato com Diego Pituca e tenta antecipar liberação com time japonês

O Santos anunciou nesta quinta-feira a assinatura de um pré-contrato com o volante Diego Pituca, que, assim como Dodô e Jean Lucas, outros reforços anunciados nesta janela de transferências, voltará para uma segunda passagem pelo clube. O meio-campista, atualmente com 30 anos, era um sonho antigo da diretoria santista e mantinha contato com o presidente Andrés Rueda há algum tempo.

Pituca tem vínculo com o Kashima Antlers, do Japão, até 1º de janeiro de 2024, por isso já podia firmar pré-contrato. De acordo com o Santos, há uma mobilização para tentar a liberação antecipada do jogador, já na atual janela. O desfecho, portanto, depende do clube japonês.

O volante chegou ao Santos em 2017, após vestir as camisas de Botafogo-SP, Guaçuano, Brasilis e Matonense. Ganhou a primeira oportunidade na equipe profissional em 2018 e construiu uma relação de identificação com a torcida. Despediu-se em janeiro de 2021, após o vice-campeonato para o Palmeiras na Libertadores de 2021, para jogar no Kashima. Fez 155 jogos com a camisa 21 do Santos, com oito gols e oito assistências.

JEAN LUCAS AGUARDA BID

Apresentado como reforço do Santos na quarta-feira, o volante Jean Lucas ainda não foi regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, mas o técnico Paulo Turra espera que o registro seja concretizado até sexta-feira para ter o novo reforço à disposição no domingo, quando os santistas enfrentam o Botafogo, às 16 horas de domingo, na Vila. Caso isso aconteça, o jogador de 25 anos pode começar como titular no lugar de Sandry.

A situação é parecida com a que ocorreu com o lateral-esquerdo Dodô, que foi anunciado no início da semana passada. Regularizado na quinta-feira, o defensor ex-Atlético-MG fez seu primeiro jogo três dias depois, no domingo, quando o time da Vila Belmiro foi goleado por 4 a 1 em clássico com o São Paulo, no Morumbi.

Assim como Dodô e Pituca, Jean Lucas, que veio do Monaco, chegou ao CT Rei Pelé para sua segunda passagem pelo Santos. Ele tinha conversas com o Flamengo – clube no qual poderia voltar a trabalhar com Jorge Sampaoli, que o treinou no time alvinegro -, mas preferiu retornar ao litoral paulista.

NOVO CONTRATO DE SOTELDO

Quem teve o nome publicado no BID foi o atacante Yeferson Soteldo. O sistema registrou o novo contrato do venezuelano, que foi comprado pelo Santos junto ao Tigres, do México. Pouco depois da negociação, foi afastado do elenco por indisciplina, por isso a diretoria busca a transferência do atleta para um novo clube.