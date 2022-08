Santos anuncia oficialmente a contratação de Luan por empréstimo até o fim do ano

Os salários do atleta, no valor de cerca de R$ 800 mil mensais, serão totalmente pagos pelo Corinthians

Luan foi anunciado oficialmente, nesta sexta-feira, pelo Santos como o novo reforço para a disputa do campeonato Brasileiro. Vindo do Corinthians, o meia/atacante assinou contrato por empréstimo até o fim da temporada, com os salários (cerca de R$ 800 mil por mês) pagos pelo clube do Parque São Jorge.

“O Luan foi uma ótima oportunidade de mercado, um jogador experiente, que já foi Rei da América, campeão olímpico e foi aprovado pelo técnico Lisca. Acreditamos no potencial dele. Luan, seja bem-vindo!”, afirmou o presidente do Santos, Andres Rueda.

Meia-atacante Luan fica no Peixe até o fim do ano – Foto: Divulgação / Santos FC

Apesar dos elogios do dirigente santista, Luan, de 29 anos, teve passagem apagada pelo Corinthians, contratado em 2020. São apenas três jogos do atleta em 2022, todos no Campeonato Paulista. Ele não é relacionado para partidas desde o confronto contra a Portuguesa, do Rio, pela Copa do Brasil, em abril.

Mesmo com vários desfalques ao longo do ano, o técnico Vítor Pereira preferiu utilizar garotos do que colocar Luan em campo. Com outros técnicos que passaram pelo clube, passou por situação similar. Recentemente, Luan foi retirado da lista de jogadores relacionados do clube para a sequência da Copa Libertadores.

Natural de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, Luan revelado pelo Tanabi em 2012. Após passar por América-SP e Catanduvense, o meia chegou no sub-20 do Grêmio em 2013, equipe na qual ganhou notoriedade e apontado por vários anos como o melhor jogador do elenco.

Luan foi campeão da Copa do Brasil de 2016, da Libertadores de 2017, da Recopa Sul-Americana de 2018 e bicampeão gaúcho (2018 e 2019). Neste período, foi convocado para a seleção e conquistou a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de 2016. O atleta foi eleito ‘Rei da América’ e foi artilheiro da Libertadores em 2017.