Santos anuncia o colombiano Alfredo Morelos como reforço para o seu ataque

Na luta para se recuperar na classificação do Campeonato Brasileiro, o Santos anunciou nesta segunda, a contratação do atacante Alfredo Morelos. O tempo de contrato vai até agosto de 2025 e o atleta colombiano chega com a pressão de tentar tirar o time da zona de rebaixamento da competição.

O último clube de Morelos foi o Rangers. Após cumprir seis temporadas no futebol escocês, o jogador, que estava livre no mercado, definiu a sua vinda para o futebol brasileiro. A versatilidade contribuiu na aquisição pois, além de atuar como referência, o jogador também pode ser escalado pelos lados do campo.

Revelado pelo Independiente de Medellín, ele se transferiu para o futebol finlandês, mas logo depois foi contratado pelo Rangers. Ao longo de seis anos, o colombiano fez 125 gols em 269 partidas.

Morelos é o nono reforço do clube nesta janela de transferências. Antes dele, o clube já havia se reforçado com o lateral-esquerdo Dodô, o volante Jean Lucas, o atacante Julio Furch, o zagueiro João Basso, o meia Nonato, o volante Tomás Rincón, lateral-direito Júnior Caiçara e o atacante Maxi Silveira.

No Campeonato Brasileiro, o Santos vem de duas derrotas seguidas e aparece como o primeiro time na zona de rebaixamento. O time da Vila Belmiro ocupa o 17º lugar com 21 pontos. A equipe volta a campo pela competição no dia 14 de setembro, quando recebe o Cruzeiro.