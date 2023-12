Santos anuncia jovem atacante do Tombense como novo reforço

Com uma atuação no mercado voltada majoritariamente a nomes mais experientes do futebol brasileiro, o Santos anunciou neste sábado a chegada de uma jovem aposta, o atacante Marcelinho, de 21 anos. A contratação é por empréstimo de um ano, junto ao Tombense, clube pelo qual o jogador disputou a Série B e que acabou rebaixado para a terceira divisão.

Assim como tem sido com todos os reforços, o acordo será assinado após a realização de exames médicos em janeiro. Goiano de Anicuns, Marcelinho foi formado nas categorias de base do Palmeiras, mas fez poucos jogos como profissional com a camisa alviverde. Depois, teve passagens por Vasco, Cruzeiro, Ferroviária e Água Santa até chegar ao Tombense no início deste ano. No time mineiro, anotou sete gols e duas assistências em 46 jogos.

O atacante é o mais jovem dos nove reforços já confirmados pelo Santos na atual janela de transferências. O clube já trouxe os meias Giuliano (33) e Otero (31), os laterais-direitos Aderlan (33) e Hayner (28), o lateral-esquerdo Jorge (27), o zagueiro Gil (36), o atacante Willian Bigode (37) e o volante João Schmidt (30).

Nos últimos dias, a diretoria santista também chegou a acordos com jogadores que já estavam no elenco, caso do goleiro João Paulo, do volante Rincón e do atacante Julio Furch. Os três aceitaram reduções no salário devido à situação do clube em 2024, quando o Santos terá orçamento menor por não disputar a Série A do Campeonato Brasileiro. Outros que foram confirmados no elenco atual são os zagueiros Joaquim e Jair.