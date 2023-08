Santos anuncia empréstimos dos encostados Nathan e Bruno Marques para o futebol português

Diego Aguirre pegará um elenco bem enxuto no Santos quando se apresentar nesta terça-feira. O clube continua sua missão de reduzir o grupo e anunciou nesta segunda-feira o empréstimo de Nathan e Bruno Marques, que estavam fora dos planos e vão jogar no futebol português.

“O Santos Futebol Clube informa que acertou nesta segunda-feira os empréstimos de Nathan e Bruno Marques para o futebol português. O lateral-direito foi cedido ao Famalicão e o centroavante atuará pelo Marítimo. A dupla assinou contrato válido até o dia 30 de junho de 2024”, oficializou o clube.

Aos 21 anos, Nathan estava afastado do time profissional após ser flagrado em uma balada ao lado do lateral-esquerdo Lucas Pires, que foi emprestado ao Cádiz, da Espanha. Ele ainda pode voltar ao clube Nol futuro.

Contratado em 2020, Bruno Marques jamais se firmou no Santos. Ele retornou recentemente do Arouca após passagem de 18 meses por Portugal, mas não vinha trabalhando com os demais companheiros e voltará ao futebol português. O clube desejou sorte e sucesso aos dois atletas na nova jornada.

Além dos dois laterais e do atacante, o Santos já negociou Ângelo para o Chelsea e está finalizando os trâmites da saída de Deivid Washington, também para o clube inglês. O meia Daniel Ruiz voltou ao Millonarios, da Colômbia, após rescindir na sexta-feira. Maicon foi para o vasco e Luiz Felipe acabou negociado com o Atlético-GO.

Ivonei, Lucas Barbosa e Ed Carlos foram afastados por Paulo Turra por deficiência técnica. O volante se acertou com o Botafogo-SP e disputa a Série B e os demias buscam novos clubes.