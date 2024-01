Santos anuncia empréstimo de Lucas Braga ao Shimizu e busca clubes para ‘encostados’

Duas semanas após revelar que negociava a ida de Lucas Braga ao Shimizu S-Pulse, o Santos oficializou o acordo com os japoneses pelo empréstimo do lateral-direito. Fora dos planos de Fábio Carille, o jogador ficará por um ano na nova casa, com preço fixo de venda. Agora, o clube busca novas casas para os 17 encostados do elenco.

“O Santos Futebol Clube oficializou o empréstimo do atacante Lucas Braga, por um ano, com o Shimizu S-Pulse, do Japão, com o preço do valor de venda fixado. Contratado pelo Peixe em 2019, Lucas Braga atuou em 199 jogos, anotando 18 gols pelo clube”, anunciou o Santos.

Com 12 novos contratados e alguns jogadores aceitando a redução salarial para permanecer, casos de João Paulo, Joaquim, Tomás Rincón e Julio Furch, o Santos está perto de anunciar acordo com o atacante colombiano Morelos, que já acenou à direção que aceita se enquadrar na nova política financeira do presidente Marcelo Teixeira.

Por outro lado, Lucas Lima e Mendoza não aceitaram ter os salários mexidos e o clube busca interessados para os jogadores, mesmo arcando parte do salário, como fez na ida de Soteldo ao Grêmio.

Ambos foram submetidos a um setor separado dos reforços e de quem está nos planos de Carille, para manterem a forma enquanto não acham novo clube. Além deles, outros 15 jogadores estão na turma dos “encostados”, sendo muitos jovens da base.

Mesmo com a saída de Lucas Braga e dos reservas Gabriel Inocêncio e Júnior Caiçara, João Lucas não terá chances na lateral-direita. Aderlan foi contratado do Red Bull Bragantino e o Santos também busca novo clube ao jogador, que decepcionou em 2023. Outros nomes de peso afastados são Dodô e João Basso, enquanto a torcida pede que jovens como Vinicius Balieiro e Ivonei sejam aproveitados.