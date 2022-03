Santos anuncia empresa de apostas online como seu novo patrocinador master

Apenas dois dias após acabar o vínculo com o antigo patrocinador, a direção do Santos anunciou nesta quinta-feira o acerto com nova empresa para ser o principal apoiador do clube. Especializada em apostas online, a PixBet acertou por dois anos com o time da Vila Belmiro.

A empresa vai estampar sua marca nas áreas mais nobres dos uniformes dos times masculino e feminino e também da base. Estará também nas camisas de treino e no uniforme da comissão técnica e do estafe santista. A direção santista não revelou o valor envolvido no acordo de patrocínio.

“Que a chegada da PixBet coincida com um período de conquistas nos campos para o Santos FC. Estamos muito felizes em ter essa parceria firmada por duas temporadas e que seja uma união vencedora. Bem-vinda, PixBet”, afirmou o presidente do clube, Andres Rueda.

“Nós estamos muito felizes com esta nova parceria com o Santos F.C. Sabemos da grandeza do clube e o que ele representa para o Brasil e também o mundo. A PixBet hoje é a maior casa de apostas brasileiras e, com um trabalho sério, vamos conquistar o mundo”, disse o CEO da empresa, Ernildo Júnior.

O clube estava sem um patrocinador master desde terça-feira, quando chegou ao fim o vínculo com a SumUp, empresa de pagamentos móveis. O acordo tinha duração de um ano e não foi renovado pelas partes.

Em fase difícil no último ano e meio, o Santos tenta se encontrar em campo enquanto resolve pendências fora dos gramados, com dívidas e restrições financeiras. Repetindo o que aconteceu em 2021, o time correu risco de rebaixamento no Paulistão e escapou somente na última rodada, sem conseguir avançar às quartas de final.

Fora do Estadual, o time terá quase três semanas sem jogos até sua próxima partida, possivelmente no dia 9 ou 10 de abril, quando terá início o Campeonato Brasileiro. Até lá o técnico Fábian Bustos se concentrará nos treinos para dar a sua cara ao time que passou a comandar na reta final do Paulistão.