Santos anuncia contratação definitiva de Zanocelo com vínculo de cinco anos

O Santos anunciou nesta quinta-feira que entrou em um acordo com a Ferroviária e acertou a compra dos direitos econômicos do meio-campista Vinícius Zanocelo. Até então emprestado pelo time de Araraquara, o jogador de 21 anos assinou um contrato de cinco anos com o clube da Vila Belmiro.

A Ferroviária já havia comunicado, há três semanas, a venda de Zanocelo à equipe do litoral, mas a duração do vínculo definitivo do atleta ainda não tinha sido revelada. O contrato de empréstimo era válido até março de 2023 e dava a opção de compra aos santistas, que escolheram acioná-la.

Zanocelo chegou ao Santos em junho de 2021 e ganhou espaço a partir de outubro, quando assumiu a titularidade na reta final do Brasileirão. Na última temporada, participou de 50 jogos, 41 deles como titular, e marcou cinco gols, mas perdeu espaço no fim do ano, sob o comando do interino Orlando Ribeiro.

O Santos também já garantiu a permanência do volante Rodrigo Fernández, antes emprestado pelo Guarani, do Paraguai, e agora comprado pelo clube alvinegro, com vínculo até o final de 2025. Ainda nesta semana, o atacante Stiven Mendoza e o zagueiro Messias, que estavam no Ceará, foram anunciados como reforços santistas.