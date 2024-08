Santos anuncia a contratação do goleiro Renan até o final da temporada - O Liberal

Esporte Santos anuncia a contratação do goleiro Renan até o final da temporada

À espera de reforços para o restante da temporada, o técnico Fábio Carille ganhou mais uma opção para o gol no time principal. A diretoria anunciou, nesta quarta-feira, a contratação do goleiro Renan, de 35 anos. O jogador assinou com o clube até o final de 2024 com a possibilidade de renovação por mais um ano.

O goleiro é o terceiro nome que chega à Vila Belmiro nesta janela de transferências. Antes dele, a diretoria trouxe o meia-atacante Billy Arce e apresentou nesta semana o centroavante Wendel Silva.

Renan, que estava no Sport Recife, chega para ser reserva de Gabriel Brazão. Com a contusão de João Paulo, o clube buscava no mercado um goleiro experiente para compor o elenco.

Revelado no Botafogo e com passagem pelo Avaí, o jogador defendeu o Ludogorets, da Bulgária, onde foi cinco vezes campeão do torneio nacional. De volta ao Brasil em 2022, ele acumulou passagens também por Atlético-GO e Juventude.

Carille aguarda ainda a chegada de mais nomes para compor o elenco. Vice-líder da Série B com 39 pontos. O time vem de três jogos sem vitória no torneio (derrota para o Avaí e empates com Guarani e Amazonas. O Santos volta a campo pela competição nesta sexta-feira, quando enfrenta a Ponte Preta, na Vila Belmiro, pela 24ª rodada da Série B.