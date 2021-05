Santos acerta com Moraes, ex-Mirassol, e Marcos Guilherme, emprestado pelo Inter

Depois de conseguir se livrar da punição da Fifa há um mês ao negociar Soteldo, o Santos começou a se mexer no mercado e acertou com seus dois primeiros reforços para a temporada. Nesta quinta-feira, o clube anunciou as contratações do lateral-esquerdo Moraes e do meia-atacante Marcos Guilherme. O primeiro foi emprestado pelo Atlético-GO até abril de 2022 e o segundo, cedido pelo Internacional até junho do ano que vem.

“É uma emoção muito grande e um orgulho enorme, tanto para mim, quanto para a minha família estar no Santos. Quando soubemos da negociação, todos ficaram contentes, pela grandeza do clube, por sua história”, disse Marcos Guilherme, que começou bem no Inter, mas viu seu desempenho cair nesta temporada.

Natural de Itararé, no interior paulista, o meia-atacante foi revelado pelo Athletico-PR, onde jogou por três anos, atuou no Dínamo Zagreb, da Croácia, no São Paulo e no Al-Wehda, da Arábia Saudita, antes de ser comprado pelo Inter no ano passado.

Segundo o atleta, o torcedor santista pode esperar dele “muita vontade e muita garra”. Ele afirmou que é um jogador “muito intenso” e rápido. “É uma alegria muito grande vestir essa camisa e vou demonstrar isso em campo”. Marcos Guilherme entende que a maneira como joga casa com o estilo de jogo do Santos, marcado pelo DNA ofensivo.

“Todo brasileiro que ama o futebol, quando pensa em futebol, já pensa no Santos FC, na alegria, nos dribles. Com certeza é uma honra estar aqui”, exaltou o atleta, cuja contratação foi um pedido do técnico Fernando Diniz.

Onitlasi Júnior de Moraes Rodrigues, mais conhecido por Moraes, nasceu em Goianira e começou sua trajetória no futebol no Atlético Goianiense. Depois, passou por São Bento e Mirassol, este último pelo qual se destacou no Campeonato Paulista deste ano. O lateral gosta de chegar ao ataque e também pode atuar em outras posições.

“Sou um lateral bem ofensivo, mas também sei defender bem, jogo em outras posições, tanto no ataque quanto no meio. A torcida pode esperar muita força de vontade, garra. Vim para buscar o meu espaço e ajudar o time a conquistar títulos”, comentou.

Moraes tinha contrato com o Mirassol até junho, mas foi liberado antecipadamente. Ele chega para ser uma opção na lateral esquerda, setor que só contava com Felipe Jonatan.

Marcos Guilherme e Moraes precisam ser regularizados na CBF para reforçarem o Santos na estreia do Campeonato Brasileiro, sábado, às 20 horas, contra o Bahia, em Salvador. O lateral não poderá atuar na Copa do Brasil, uma vez que já defendeu o Mirassol na competição. O time alvinegro não joga mais a Libertadores pois foi eliminado na fase de grupos.