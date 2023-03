Esporte Santos abre as portas para 60 torcedores especiais no Dia da Síndrome de Down

O Santos abriu as portas do CT Rei Pelé, nesta terça-feira, para a visita de 60 torcedores especiais no Dia Mundial da Síndrome de Down. Após trabalho orientado pelo técnico Odair Hellmann, todo o elenco santista posou para fotos.

“Algumas dessas pessoas nunca pisaram aqui no CT e hoje estão realizando esse sonho graças ao Santos. A gente fica feliz demais em poder proporcionar isso para eles e ainda ver o sorriso no rosto de cada um, afirmou o zagueiro Eduardo Bauermann.

Os visitantes no treino desta terça vieram da Confederação Brasileira de Desportos Para Deficientes Intelectuais (CBDI), do Projeto FutDown, de Hortolândia, e do Projeto UP, de Santos.

“Ver a alegria e o sorriso deles não tem preço. Essa inclusão é muito importante para as pessoas com síndrome de Down, eles precisam desse incentivo e de ver a inspiração tão próxima deles. Obrigado, Santos FC”, disse Rondineli Ramos, do projeto FutDown.

“Uma das melhores formas de promover a inclusão é colocar essa molecada para conhecer seus ídolos, ter esse contato próximo e seguir o exemplo de todos. Hoje foi um dia muito feliz para eles e também para todos nós”, ressaltou Mauro Vicente de Oliveira, do Projeto UP.

Nos treinos realizados após a eliminação precoce no Campeonato Paulista, Odair Hellmann vem testando a equipe em um novo esquema tático, com três volantes: 4-3-1-2. O Santos só volta a jogar no Brasileirão, cuja primeira rodada será no fim de semana dos dias 15 e 16.