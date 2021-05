Santo André visita o Ituano para confirmar a permanência no Paulistão

Ainda com chances matemáticas de rebaixamento, o Santo André visitará o Ituano neste domingo às 16 horas, no estádio Novelli Júnior, em Itu, pela última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista.

As chances de descenso do time do ABC Paulista são pequenas, mas existem. Isso porque o Santo André é 13.º colocado, com dez pontos. Tem um ponto a mais que o São Bento, com nove (15.º colocado), primeiro time integrante da zona de rebaixamento.

Para se manter da elite estadual, ao Santo André é preciso uma simples vitória em Itu, ou na pior das hipóteses que o São Bento não vença o Santos (14.º), em confronto direto que será realizado na Vila Belmiro, em Santos.

O Ituano, por sua vez, sem chances de avançar às quartas de final, é o 11.º colocado na classificação geral, com 13 pontos, e quer a vitória para confirmar vaga no Troféu do Interior e, consequentemente, terminar em colocação que lhe garantiria vantagem de atuar em casa pelo título simbólico.

Nas últimas rodadas, o Ituano passou a conviver com inúmeros problemas físicos em seu elenco. Tanto é que acabou perdendo jogadores que até então vinham sendo titulares, caso do zagueiro Léo Santos e do volante Fillipe Soutto, ambos entregues ao departamento médico.

Quem segue de fora por suspensão é o lateral-direito Jeferson, que acabou sendo punido em quatro partidas pela expulsão no duelo contra o São Paulo (já cumpriu dois jogos).

Sobre o time que poderá mandar a campo, o técnico Vinícius Bergantim estuda poupar alguns jogadores que acusaram desgaste com a sequência de jogos, decisão que deverá ser tomada em reunião com o restante da comissão técnica e médicos do clube.

“Vamos entrar muito forte contra o Santo André. Precisamos da vitória porque precisamos somar mais três pontos e chegar muito bem no Troféu do Interior. E consequentemente brigar pelo título”, afirma o volante Tarik.

O Santo André, aliviado após a vitória sobre o Mirassol por 2 a 1, resultado que praticamente assegurou o time na primeira divisão, não deverá ter mudanças. Isso porque o técnico Márcio Fernandes não tem nenhum jogador suspenso. As únicas baixas seguem sendo Giovanni Palmieri, Léo Costa e Ivan, todos lesionados e entregues ao departamento médico.

Autor de um dos gols na vitória sobre o Mirassol, o meia Gegê comentou sobre o duelo em Itu. “Temos este confronto difícil contra o Ituano. Mas vamos firmes, vamos trabalhar para dar continuidade nessa sequência de vitórias”, disse o jogador.