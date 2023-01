Esporte Santo André só empata com Botafogo e não mantém a melhor campanha do Paulistão

Para quem sonhava em manter a liderança geral não foi nada bom o empate do Santo André com o Botafogo, por 1 a 1, nesta noite de quarta-feira no estádio Bruno José Daniel, pela quarta rodada do Campeonato Paulista. Robinho abriu o placar aos 17 minutos para os visitantes e Gabriel Taliari, de pênalti, empatou para os mandantes aos 47 minutos do primeiro tempo. Na etapa final, pouco aconteceu.

O Santo André agora está na vice-liderança do Grupo D, com sete pontos, um a menos do que o Palmeiras (8) que venceu o Ituano por 3 a 1 na cidade de Itu. O São Bernardo tem cinco e a Portuguesa quatro, mas os dois jogarão na quinta-feira.

Enquanto isso, o Botafogo segue invicto, com uma vitória e agora três empates. Soma seis pontos no Grupo A, atrás do Red Bull Bragantino, com sete pontos, que mais cedo venceu a Ferroviária, por 2 a 0, em Bragança Paulista.

O Santo André começou mais ativo, dando a impressão de que fosse resolver o jogo logo. Finalizou duas vezes com Léo Ceará, exigindo boas defesas do goleiro Matheus Albino. Mas logo na primeira finalização, o Botafogo abriu o placar, aos 17 minutos. Robinho recebeu a bola na grande área e tentou chutar duas vezes, tabelando com um defensor pra depois bater de pé esquerdo.

Três minutos depois, quase que Caio Dantas marcou um golaço. Após cobrança de lateral, ele ajeitou a bola no peito e mesmo marcado, deu a bicicleta. A bola explodiu no travessão, aos 20 minutos. Um belo lance. O time da casa só voltou a ameaçar aos 36 minutos, quando Dudu Vieira arriscou de longe e Matheus Albino defendeu de novo.

O empate saiu já nos acréscimos. Aos 45 minutos, Gabriel Taliari foi empurrado nas costas por Caio Dantas. O pênalti foi marcado e na cobrança, o próprio Taliari deslocou o goleiro e deixou tudo igual aos 47.

No início do segundo tempo, o lateral Ricardo Luz avançou sozinho e chutou forte pra a defesa de Matheus Albino. Após o susto, o Botafogo percebeu que precisaria ser mais cauteloso. O técnico Paulo Baier optou por começar a fazer as suas substituições.

Do outro lado, o técnico Vinícius Bergantin demorou para mexer no Santo André. Fez a sua primeira parada somente aos 25 minutos, quando trocou três jogadores. Entraram Nenê Bonilha, Will e José Hugo, para as saídas, respectivamente, de Gerson Magrão, Gabriel Taliari e Pablo. Mas, naquela altura, os dois times pareciam mais preocupados em não perder. Tanto que não mais finalizaram em gol.

No final de semana os dois times voltam a campo pela quinta rodada. O Santo André vai até Bragança Paulista para enfrentar o Red Bull bragantino, sábado, 20h. Um pouco mais tarde, às 20h40, o Botafogo recebe o Guarani no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto.

FICHA TÉCNICA

SANTO ANDRÉ 1 X 1 BOTAFOGO

SANTO ANDRÉ – Lucas Frigeri; Ricardo Luz, Rodolfo Filemon, Matheus Mancini e Romário; Marthã, Dudu Vieira e Gerson Magrão (Nenê Bonilha); Léo Ceará (Julio Vitor), Pablo (José Hugo) e Gabriel Taliari (Will). Técnico: Vinícius Bergantin.

BOTAFOGO – Matheus Albino; Lucas Dias (Gustavo Henrique), Marcel e Diogo Silva; Thássio, Tárik (Guilherme e Matuan), Fillipe Soutto, Lucas Lourenço e Jean; Robinho (Osman) e Caio Dantas (Salatiel). Técnico: Paulo Baier.

GOLS – Robinho, aos 17 e Gabriel Taliari (pênalti), aos 47 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO – Matheus Delgado Candançan.

CARTÕES AMARELOS – Lucas Dias e Guilherme (Botafogo).

RENDA – R$ 32.710,00.

PÚLBICO – 1.360 torcedores.

LOCAL – Estádio Bruno José Daniel, em Santo André.