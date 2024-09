Santander será patrocinador da Fórmula 1 a partir de 2025 - O Liberal

O Santander será o banco patrocinador oficial da Fórmula 1 a partir de 2025, em um acordo de “vários anos”, de acordo com comunicado divulgado pelo conglomerado espanhol nesta quarta-feira, 4. O acordo é válido tanto para a marca principal quanto para o Openbank, banco digital do grupo que é o maior da Europa em depósitos, e que chegará aos Estados Unidos ainda neste ano.

O acordo dará direito à exposição das duas marcas nos Grandes Prêmios da categoria. O Santander enfatiza que o circuito inclui os países em que estão suas maiores operações, entre eles o Brasil, que é a maior filial do banco no mundo em tamanho, e uma das mais importantes em resultado financeiro. Os valores não foram informados.

O Santander afirma ainda que a Fórmula 1 é um dos esportes de maior audiência no mundo, com cerca de 1,35 bilhão de espectadores em 2023 de acordo com cálculo da Nielsen citado pelo banco. 60% dessa audiência está nos principais mercados do Grupo, sendo que a fatia nos EUA tem crescido.

Outro ponto de atração, de acordo com o banco, é a popularidade da Fórmula 1 entre jovens em todo o mundo. No mercado publicitário, o esporte também é visto como um canal importante de contato com clientes de classes mais altas. Os dois públicos – jovens e o topo da pirâmide – têm sido alvo de atenções dos bancos em todo o mundo.

“Ao longo de quase duas décadas, desde que o Banesto começou a trabalhar com a Fórmula 1, o poder e o alcance global do esporte ajudaram o Santander a se relacionar com clientes, aprofundar relações e fortalecer nossa marca”, disse em comunicado a presidente mundial do conselho do banco, Ana Botín.

O Santander atua como patrocinador na categoria desde 2006, mas através das equipes competidoras. O acordo mais conhecido, com a Ferrari, será encerrado ao final deste ano.

De acordo com o presidente e CEO da Fórmula 1, Stefano Domenicali, a “vitrine” da categoria ajudará o banco a ampliar sua exposição global. “Nosso foco compartilhado em inovação e nos melhores serviços aos clientes e fãs é chave em nossa parceria, e estou ansioso por um futuro excelente dentro e fora das pistas.”