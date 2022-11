Esporte Sané, com dores no joelho, desfalca Alemanha contra o Japão na estreia da Copa

A Federação Alemã de Futebol informou, nesta terça-feira pela manhã, antes do treino da seleção do técnico Hansi Flick, que o atacante Leroy Sané está fora do duelo de quarta-feira, diante do Japão, pela primeira rodada do Grupo E da Copa do Mundo do Catar.

O jogador do Bayern de Munique não se recuperou de dores no joelho e será poupado. Os alemães ainda enfrentam a Espanha, no domingo, e fecham a participação na primeira fase do Mundial no dia 1º diante da Costa Rica.

Sané, de 26 anos, estreou pela seleção alemã principal em 13 de novembro de 2015, em um amistoso contra a França. Disputou a Eurocopa de 2016 e está pela primeira vez em uma Copa do Mundo. Ele disputou 25 jogos pela Alemanha e marcou seis gols.

Sem Sané, Flick ainda possui 13 jogadores para exercer funções no meio de campo e no ataque. São eles: Karim Adeyemi, Julian Brandt), Niclas Füllkrug, Serge Gnabry, Leon Goretzka, Mario Götze, Ilkay Gündogan , Kai Havertz, Jonas Hofmann, Joshua Kimmich, Youssoufa Moukoko, Thomas Müller e Jamal Musiala.

Tetracampeã mundial (1954, 1974, 1990 e 2014), a Alemanha treina nesta Copa no estádio de Al Shamal, cidade situada a 120 quilômetros ao norte de Doha, onde também fica a concentração do selecionado.

No período da tarde, horário do Catar, a delegação alemã viaja para Doha, onde vai ficar concentrada em um hotel para a estreia no Mundial, às 10 horas (de Brasília), diante dos japoneses. Espanha e Costa Rica se enfrentam às 13 horas, fechando a disputa da primeira rodada da chave.