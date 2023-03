Sandry volta e Hellmann tem ‘dor de cabeça’ boa para ajustar meio-campo do Santos

Bancado pela diretoria após o vexame da queda na primeira fase do Paulistão, Odair Hellmann começa a ter boas notícias no Santos. O volante Sandry está recuperado de fratura no rosto e voltou a trabalhar nesta sexta-feira. Soteldo também já faz atividades no gramado, assim como Alison, o que dá uma “dor de cabeça” boa ao treinador na montagem do meio-campo para a sequência da Copa do Brasil e a estreia do Brasileirão.

Depois de testar muitas peças na proteção do meio no começo do Paulistão, casos de Rodrigo Fernández, Camacho, Vinicius Zanocelo e Ivonei, ao lado de Dodi, Hellmann tinha “achado” a dupla ideal ao colocar Sandry entre os titulares.

O jovem estava empolgado com a chance quando acabou sofrendo uma cotovelada durante a goleada por 4 a 0 diante da Portuguesa, na Vila Belmiro. Ele passou por cirurgia no Hospital Albert Einstein e voltou a treinar sem necessidade de uso de máscara ou proteção.

O garoto deve retomar parceria com Dodi enquanto o experiente Alison não entra em forma. A armação, por enquanto, está exclusivamente com Lucas Lima, mas Odair Hellmann não se cansa de dizer que uma parceria com Soteldo daria certo, o que indica o time no 4-4-2 no Brasileirão.

Marcos Leonardo iniciará o Brasileirão como centroavante. Mas o clube tenta negociá-lo com o futebol europeu para fazer caixa. Assim como também busca lucro com Ângelo, que recusou ida ao Flamengo. Mendoza seria o outro homem de frente, apesar do crescimento de Lucas Barbosa mais adiantado.

Mesclar experiência com juventude por enquanto é a missão de Hellmann. Ele pretende tirar o peso das costas dos mais jovens e, ao mesmo tempo, formar uma equipe com capacidade para mostrar regularidade desde a largada do Brasileirão para evitar andar na parte de trás da tabela na que promete ser a mais forte edição do Nacional com todos os grandes na disputa.