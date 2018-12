Sandro Lima destaca oportunidade no Leão

Após experiências como técnico interino, Sandro Lima, enfim, vai trabalhar na condição de treinador efetivo, oportunidade que ele já vislumbrava há “algum tempo”. O profissional comandará o União Barbarense na Copa São Paulo de Futebol Júnior, conforme o LIBERAL noticiou nesta terça-feira, e prometeu agarrar essa chance com todas as forças.

“Oportunidade que eu já estava buscando há algum tempo, esperando ela acontecer, até porque já trabalho com futebol há muitos anos, desde 2009, 2010, trabalhando com categoria de base”, disse o comandante, que era preparador físico do clube.

Em 2017, no Paulista da Série A2, Lima chegou a ser auxiliar técnico de Cláudio Britto. Ele também precisou assumir o time por uma partida, na vitória por 2 a 0 sobre o Bragantino, em Bragança Paulista.

No mesmo ano, na Copa Paulista, Lima dirigiu o Velo Clube nos dois últimos jogos da primeira fase e somou duas derrotas: para o XV de Piracicaba, por 3 a 0, em Rio Claro; e para o Penapolense, por 2 a 0, fora de casa.

Na Copa São Paulo, pela primeira vez ele começa uma competição como treinador. “Eu vislumbrava essa oportunidade, esperava ela aparecer e apareceu. Vou agarrar com todas as forças”, afirmou.

A efetivação dele foi informada nesta segunda pelo diretor de futebol Augusto Melo. Lima substituiu Rodrigo Rojas, o Cebola, demitido. Como interino, ele comandou o Leão da 13 em dois jogos-treinos, entre a última sexta e sábado.

No primeiro, em Campinas, o União enfrentou o Guarani. O alvinegro perdeu por 3 a 1 na etapa inicial e por 3 a 0 no segundo tempo, quando jogou com os reservas. No segundo amistoso, a equipe acabou derrotada por 2 a 0 para o XV de Piracicaba, na cidade do adversário.

“Mas o time base se comportou muito bem, vem evoluindo muito”, comentou o técnico. Segundo Lima, dois jogadores “importantes” se recuperam de lesão e devem voltar ao time nesta semana. Trata-se dos atacantes Eliel e Victor.

A estreia do União na Copinha será em 3 de janeiro, contra o Novorizontino, no estádio Antonio Lins Ribeiro Guimarães.

Base tem peneira a partir desta quarta

O União Barbarense realizará, nesta quarta e sexta-feira, uma peneira para seleção de atletas que jogarão pelo clube no Campeonato Paulista Sub-11 e Sub-13 em 2019. Trata-se de uma pré-avaliação, que acontecerá no campo do Jardim Alfa, na Avenida João Ometto.

Nesta quarta, haverá a seletiva dos jogadores nascidos em 2008 e 2009, que brigarão por vaga no elenco Sub-11. Na sexta, a atividade será voltada para jovens nascidos em 2006 e 2007, que tentarão ingressar no time Sub-13. Nos dois dias, a peneira terá início às 15 horas.

A taxa de participação é de R$ 10. Os atletas devem levar ao campo chuteira de cravo, caneleira e documento de identificação com foto. A organização também pede aos interessados para que não usem roupas de outras equipes.

O Leão da 13 organiza a atividade em parceria com a escola de futebol Os Gaviões Futebol Clube. Neste ano, os times Sub-11 e Sub-13 estavam sob responsabilidade da empresa paulistana Fut Talentos. Em caso de dúvida, as pessoas podem entram em contato com Marcos Machado, pelo telefone 99169-4395.